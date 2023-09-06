Ваши апартаменты, пожалуйста!

Апартаменты стремительно набирают популярность в Новосибирске. При этом сибирская столица в плане целеполагания клиентов идет по своему, особенному пути. К примеру, в Москве апарты приобретают, в основном, для проживания, в Санкт-Петербурге – для дальнейшей перепродажи. А новосибирцы выбирают нечто среднее.

Если в начале 2023 года многие сохраняли осторожные настроения в отношении апартаментов как объекта для инвестирования, то сейчас активно приобретают их с этой целью. Формат таких инвестиций стал комфортным и понятным — вопросы по сдаче в аренду и обслуживанию берёт на себя управляющая компания.

Кто-то планирует использовать апартаменты как офис, либо проживать самостоятельно, пользуясь удобствами: СПА, фитнес-центром, кафе и ресторанами, обычно доступными для резидентов апарт-комплексов по нажатию кнопки лифта. Поэтому строящиеся апарт-комплексы вроде FREEDOM распроданы уже более чем наполовину при том, что будут сданы только в конце 2024 года.

Подкреплю слова свежей статистикой. Сумма реализации апартаментов год составила рекордные 806 млн рублей. Для понимания, по итогам декабря 2022 года жители Новосибирска купили апартаментов только на 318 млн рублей. Более чем двукратный рост!

Кстати, высокий спрос сохраняется и на квартиры в новостройках. Цифры чуть скромнее, но тоже впечатляют: в июле 2023 года жители Новосибирска приобрели квартир на 10,8 млрд рублей, что на 96% превышает объем продаж в начале года. Цели у людей разные: сдача в аренду, проживание либо перепродажа после сдачи дома или даже на более позднем этапе строительства.

При этом в четырёх случаях из пяти покупатели привлекают ипотечные средства, хотя в конце года таких клиентов было 92%. В структуре объема предоставленного жилищного кредитования новостройки составили 40%.

Мы прогнозируем сохранение спроса на новостройки на стабильно высоком уровне. Да, недавно ключевая ставка выросла до 12%, соответственно, подстегнув рост ипотечных ставок в банках. Но это больше коснулось «вторички», в то время как на первичное жилье действуют государственные и семейные программы. В Новосибирске появляется больше новостроек комфорт-класса с развитой инфраструктурой, и застройщики также предлагают покупателям специальные условия.

А что касается апартаментов, это такой, можно сказать, конструктор. Опять же, можно инвестировать, проживать, использовать как офис или сдавать – апартаменты отлично подойдут под любую задачу и запрос клиента.

Я с уверенностью могу прогнозировать, что тенденция к росту спроса сохранится. Значит предложение не заставит себя ждать, и в Новосибирске появятся новые качественные и комфортные апарт-комплексы.