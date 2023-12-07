Бывший почётный. Дубль 2

В связи с проектом лишить звания Почётного жителя Новосибирска Александра Леонидовича Асеева нелишним будет напомнить историю самого первого Почётного гражданина нашего города (в мае 1996 года наш горсовет без объяснений переименовал статус «гражданина» на «жителя»).

А эти первым был Министр императорского двора, генерал-адъютант, барон (впоследствии граф) Владимир Борисович Фредерикс, деяния которого были высоко оценены городом. В 1908 году ему было присвоено звание первого Почетного гражданина Ново-Николаевск — «ввиду его заслуг городу в деле выкупа земель у Кабинета Его Величества». Дело действительно было важное.

Вторым был томский губернатор Николай Львович Гондатти (1910 год, за многочисленные заслуги в деле оказания помощи городу при пожаре 1909 года), третьим городской голова Владимир Ипполитович Жернаков (1914 год, за эффективное управление городом, проект Алтайской железной дороги).Его портрет даже было решено поместить в зале городской Думы. Но если эти люди до сих пор находятся в фотолинейке «Почетных жителей города», то портрета В. Б. Фредерикса там нет. Барон неожиданно потерял своё звание.

Барон В. Б. Фредерикс. (pinterest.de)

Начало марта 1917-го. Ново-Николаевск узнал о государственном перевороте (так написано в газетах) в столице и смену власти. Город восторженно приветствовал перемены. Избраны Комитет общественного порядка и Совет депутатов трудящихся. Лозунги «Да здравствует учредительное собрание!» и «Да здравствует демократическая республика!» на несколько недель заняли заглавное положение на первых страницах газет. Одной из первых отречение государя приветствовала православная церковь. Прошли митинги, состоялся парад войскового гарнизона. Ликвидирована городская жандармерия.

Манифестация 4 марта 1917 года в Ново-Николаевске. Ф. Д. П. Багаев

В тоже время, 6 марта, прошло чрезвычайное совещание городской думы, которая постановила: «первого почётного гражданина Н.-Николаевска гр. Фредерикса лишить этого звания».

Настоящие мотивы такого решения Ново-Николаевской городской думы нам неизвестны. Протоколов заседания её в архиве не сохранилось, а в прессе тех лет объяснения тоже дано не было – просто: «лишить». Вопрос «за что?» остаётся открытым.

Налицо две версии. Первая – Фредерикс попадает в немилость на общей волне декларируемой ненависти к монарху. Как лицо, близкое к императору — пятно на лице свободного демократического города. Это логично.

Вторая версия, также высказываемая некоторыми историками – обратная. Хотя Ново-Николаевская дума вечером 2 марта и послала Председателю Государственной думы М. В. Родзянко телеграмму, в которой «единогласно восторженно и горячо приветствовала новое правительство», а население города призвала «сохранять в это ответственное для всех время полное спокойствие, тишину и порядок», но по сути своей и основному составу она являлась промышленно-буржуазной и недавно ещё была верна императору. Даже несмотря на народную эйфорию, сомнительно, что собрание «лучших людей» города могло так быстро принять рискованные для бизнеса перемены и кардинально сменить своё многолетнее мнение на противоположное. Ведь со штыком у бока никто не стоял. Поэтому, через четыре дня скрытое возмущение гласных городской думы отыгралось на Министре двора Е.И.В. за то, что тот своей подписью заверил отречение Николая II от престола, т.е. фактически согласился с его отставкой.

Фрагмент отречения Николая II с подписью В. Б. Фридерикса. (sudilovski.livejournal.com)

Надо заметить, что к этому времени Фредериксу было уже 78 лет, он страдал потерей памяти и хотя император всецело доверял ему, верно служившему ещё деду его, но влияние на волю Николая II больной старик оказать уже был не в силах, а скрепление царского манифеста как ни крути было его прямой служебной обязанностью.

И возможно для города было бы верным восстановить справедливость и вернуть Владимиру Борисовичу Фредериксу звание Почётного гражданина города.