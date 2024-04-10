Меры борьбы с мигрантами

Депутат горсовета и советник главы ДНР Ростислав Антонов рассказал, какие меры следует принять, чтобы мигрантов, способных на такую расправу, как в Подмосковном «Крокусе», вовремя остановить.

Основная причина теракта в «Крокусе» заключается в том, что у нас сформировалась питательная среда для миграции. У нас есть структуры, которые а) принимают мигрантов, б) занимаются их легализацией, также есть масса резиновых квартир, где они могут прописаться и разместиться.

Сформирован чёрный рынок. Чудовище Мирзоев*, который, оказывается, здесь у нас в Новосибирске имел патент. В январе он должен был уехать из России. Но он не уехал никуда, остался работать нелегально. Возникает вопрос к нашим контролирующим органам: вы зачем патенты выдаёте? И не можете ничего контролировать. Начинать надо не с этого, а распутывать клубок миграционных проблем нужно начинать с приведения в порядок нашей хаотичной и непоследовательной российской миграционной политики. Преступность в мигрантской среде, лишь следствие, а не первопричина.

Мигранты дают большую нагрузку на социальную систему: поликлиники и детские сады, и налоги за это перечисляют россияне. Нужно изменить правила.

Пусть там они и проходят курсы русского языка, истории и т.д. Пусть там подписывают контракты – безо всяких семей, детей. По приезду сюда пусть бы им предоставлялось общежитие с нормальными, человеческими условиями. С нормальными санитарными нормами: не 50 человек в одной комнате, друг у друга на головах, а чтобы жили, как люди. Чтобы компании обеспечивали их всеми социальными нормами, которые положены.

В первую очередь нужно закрыть фирмы по легализации мигрантов. Многие не говорящие по-русски приезжие получают паспорта. Я думаю, это сразу должно быть дисквалифицирующим признаком: значит, паспорт купили! А сейчас мы получаем хаотичное движение мигрантов, их рабское, униженное положение здесь, рост экстремизма в среде мигрантов, работу различных вербовщиков. И в итоге, мы получаем трагедии.

И, конечно, надо прекращать эту практику безумных амнистий всех, кого депортировали: депортировали, значит, депортировали – запрет на въезд, всё до свидания! Необходим и биометрический контроль: потому, что человека депортировали, а он снова купил паспорт и к нам приехал.

*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга