Летняя лень: почему возникает и как бороться

Психолог и руководитель Центра психологической поддержки Анна Рязанова рассказала, почему некоторые жители в России испытывают лень в летний сезон.

«Начну с того, что я не считаю способность организма к слабости, расслаблению в летний период ленью. Есть закон циклов, по которому живёт наша природа и, соответственно, человек, который является частью животного мира и космоса, который тоже имеет циклы. Посмотрим на людей, которые живут в жарких странах. У них не наблюдается летней лени. Почему? Потому что лето всегда.

У кого тогда эта «летняя лень» встречается? У людей, у которых большая часть года температура воздуха и климат в целом заставляют организм как-то приспосабливаться, одеваться, менять еду: с холодной или тёплой летом на горячую, маслянистую зимой. Разумеется, что всё это не может не отражаться на нашей биологии.

Человек – цикличное существо: есть цикл напряжения и есть цикл расслабления. И цикл расслабления, который мы считаем ленью, может наблюдаться, когда вокруг возникают максимально комфортные для психики и для тела условия, когда можно не одеваться, не согреваться, когда солнце встаёт рано. Когда больше свежей еды, организм начинает на самом деле переходить в фазу восстановления, то есть добирать витаминов, ему хочется больше отдыхать. Именно поэтому мы чувствуем часто физическую слабость, а не бодрость.

Эти циклы жизни записаны нашим организмом с детства, что будет потом холодать, будет период темноты, то есть когда солнечного света будет меньше. И вместо летней бодрости мы на самом деле получаем восстановление организма.

Но это будет опять же не у всех. То есть именно те, кто больше всего подвержен страданию зимой, чей организм терпит, входит в так называемую активную фазу конфликта в холодное время года. А с наступлением лета человек условно говоря выдыхает, делает «фух». И тогда тело расслабляется, и будет ощущение вялости, сонливости. А психика будет идти за этим расслаблением. И будет казаться, что это лень, но это на самом деле законный цикл.

Почему я в этом уверена? Возьмём пример из животного мира. Если горит лес, олень, выбегающий из него, мобилизует все силы своего организма, чтобы спастись. И выбежав из горящего леса, то есть, когда конфликт закончился, он успокаивается, и его тело расслабляется. Соответственно, будет сонливость, будет период восстановления, но никак нельзя это назвать ленью.

Поэтому человеку бороться с так называемой "летней ленью" не нужно. Следует просто осознать, почему происходит процесс расслабления, и дать своему телу время для восстановления».