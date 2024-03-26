Мощная волна магнитных бурь накроет Землю в апреле: названы опасные даты

Сиб.фм собрал информацию о грядущих апрельских магнитных бурях, это поможет подготовиться к неблагоприятным дням, заранее позаботиться о здоровье и скорректировать планы.

Магнитные бури, по версии ученых, возникают из-за солнечного ветра — ионизированные частицы выбрасываются, когда на Солнце возрастает геомагнитная активность. Они быстро движутся в сторону Земли и беспокоят магнитосферу планеты.

Первая буря силой в два балла будет 1–2 апреля. С 3-го она возрастет до трех баллов и затянется три дня, затем повторится 9–10 апреля, вернется 22 апреля и утихнет к 24–25 числу.

Во время магнитных бурь может ухудшиться самочувствие. Некоторые люди жалуются на головные боли, упадок сил, плохое настроение, бессонницу, скачки артериального давления, ломоту в суставах. Накануне таких дней нужно не переутомляться, хорошо выспаться, погулять на свежем воздухе, сделать легкую зарядку. Важно купить необходимые медикаменты.

Во время магнитных бурь не рекомендуется злоупотреблять курением, употреблением кофе и алкоголя, избегать конфликтов, ограничить поездки за рулем.

Напомним, Новосибирскую область магнитная буря дважды накрыла 26 марта.