Весенний призыв: кого и когда заберут, право на отсрочку и ответственность за уклонение

В России дважды в год на срочную службу в армии призывают мужчин — 1 апреля стартовала весенняя кампания, Сиб.фм подготовил актуальную информацию о ней.

Сроки призыва

Призывная кампании началась 1 апреля и завершится 15 июля. Старт на 1 мая перенесли для жителей Крайнего Севера, сотрудников образовательных организаций. Срок службы составляет один год.

Кого призывают, а кого — нет?

Ранее в армию служить шли мужчины от 18 до 27 лет. Но в прошлом году призывной возраст увеличили до 30 лет.

Военной службе подлежат граждане, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе. В весеннюю кампанию призвать планируется 150 срочников из разных регионов.

В армию не берут ограниченно годных к военной службе по состоянию здоровья, тех, кто прошел альтернативную службу или служил в других странах — в предусмотренных международными договорами случаях .

Право на освобождение от призыва имеют ученые, сыновья и родные братья военнослужащих, проходивших военную службу по призыву или военные сборы, погибших во время них из-за увечья либо заболевания.

У кого есть право на отсрочку?

Сдвинуть срок призыва могут временно не годные к военной службе, осуществляющие постоянный уход за недееспособным или больным близким родственником, опекуны и попечители младших братьев и сестер, воспитывающие ребенка без матери, отцы двух и более детей или ребенка-инвалида в возрасте до трех лет, имеющие супругу со сроком беременности от 22 недель, сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии, депутаты и главы муниципалитетов, зарегистрированные в качестве кандидатов на выборах – до обнародования результатов голосования, беженцы и вынужденные переселенцы

получившие статус беженца или вынужденного переселенца – на срок до трех месяцев со дня признания вынужденным переселенцем или до полугода со дня приобретения беженцем российского гражданства, а также студенты, специалисты IТ-компаний.

Как получить повестку?

Повестку на призыв мужчинам вручает лично сотрудник военкомата, она может прийти заказным письмом или быть размещенной в Реестре повесток с уведомлением об этом в личном кабинете на Госуслугах. Последний способ пока только тестируется.

Ответственность за неявку

Просто не прийти в пункт сбора нельзя. За уклонение от службы предусмотрены штрафы — до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до полугода и даже лишение свободы до двух лет.

Альтернативная гражданская служба — кто может воспользоваться?

Это особый вид работы в интересах общества и государства. Замена доступна не всем желающим. Альтернативный вариант получают те, для кого несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию, а также представители коренных малочисленных народов РФ, ведущие традиционный образ жизни.

Альтернативщики работают грузчиками, дворниками, водителями, нянями, малярами, пекарями, токарями, кондукторами, воспитателями, фельдшерами, пожарными, тренерами, учителями и даже артистами — это далеко не полный перечень занятости.

Отправят ли срочников на СВО?

Как и в предыдущие 2022 и 2023 год, проходящих срочную службу отправлять в зону спецоперации не будут. Законодательно такая возможность предусмотрена –после прохождения солдатами военной службы в течение не менее 4 месяцев и после подготовки по военно-учетным. Но такой необходимости пока нет, сказал и заместитель начальника ГОМУ Генерального штаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. Срочники по собственному желанию могут заключить контракт и поехать в зону спецоперации.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве 2024 года. Документ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.