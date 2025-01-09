Как оформить материнский капитал на второго ребенка в 2025 году и куда его можно потратить

С 1 февраля размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата на второго ребенка составит 893,8 тысячи рублей. Как оформить материнский капитал в 2025 году и на какие цели его можно использовать — об этом рассказывает Сиб.фм.

Размер материнского капитала на второго ребенка в 2025 году

Выплаты материнского капитала ежегодно пересматриваются с учетом инфляции. В 2024 году увеличение составило 7,4%. До 1 февраля родители могут получить 631 тысячу рублей за первого ребенка и 833 тысячи за второго, если на первого маткапитал не получали. В случае, если выплаты за первого ребенка уже были, на второго полагается 202,6 тысячи рублей.

С 1 февраля 2025 года выплата составит 676,3 тысячи рублей за первого ребенка, 893,8 тысячи за второго и 217,4 тысячи рублей, если выплаты за первого ребенка уже осуществлялись. В 2026 году эти суммы составят 706,8 тысячи для первого и 934 тысячи для второго. К 2027 году выплаты достигнут 735,1 тысячи и 971,4 тысячи рублей соответственно.

Кто имеет право на материнский капитал за второго ребенка

Получить материнский капитал могут только граждане РФ на момент рождения ребенка. С этого года его могут оформить:

— семьи, где второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2007 года;

— семьи, где первый ребенок появился до 1 января 2020 года, а второй после этой даты;

— семьи, имеющие двух детей, рожденных начиная с 1 января 2020 года, получат выплаты в два этапа;

— женщины-гражданки РФ, родившие второго ребенка с 1 января 2007 года;

— мужчины, единолично усыновившие второго ребенка с судебным решением с 1 января 2007 года;

— отцы, если мать с российским гражданством погибла или лишилась родительских прав;

— отцы, воспитывающие второго ребенка и утратившие супругу без гражданства РФ;

— несовершеннолетние или до 23 лет могут оформить маткапитал самостоятельно в случае утраты этих прав родителями.

Как получить материнский капитал за второго ребенка

Процесс получения маткапитала на второго ребенка сходен с процедурой для первого. С 2020 года это осуществляется автоматически через портал «Госуслуг», и сертификат приходит в личный кабинет в течение пяти дней после регистрации ребенка в ЗАГСе.

Если на портале нет записи, бумажный сертификат можно получить через МФЦ или Социальный фонд, предоставив паспорт родителя или опекуна, СНИЛС ребенка, свидетельство о его рождении и документ, подтверждающий особые обстоятельства (например, свидетельство о смерти матери). Если маткапитал за первого уже получен, новый сертификат не требуется — остаток увеличится автоматически. Сертификат не имеет срока действия и может быть использован в любое время.

На что можно использовать материнский капитал за второго ребенка

Маткапитал на второго ребенка может быть использован так же, как и на первого. Его можно направить на покупку жилья или оплату ипотеки, причем использование средств возможно до достижения ребенком трех лет при покупках в кредит. Обязательное условие — дети должны стать совладельцами недвижимости. Кроме того, средства можно использовать на образование детей (дошкольное, школьное, вузовское, кружки) и проживание в общежитии, а на детский сад деньги можно направить сразу.

Семьи с низкими доходами могут получать выплаты из маткапитала до достижения ребенком трех лет. Размер составляет полную величину прожиточного минимума на ребенка в регионе. Также средства могут быть направлены на накопительную пенсию матери или покупку товаров и услуг для детей-инвалидов. Весь маткапитал может быть использован целиком или по частям.