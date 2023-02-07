Билли Новик: «В Питере все извращено, настоящее сердце России — Сибирь»

Фото Billy’s Band

20 февраля в Новосибирске выступят культовые петербургские музыканты Billy's Band — в обновленном составе, но с лучшими номерами и фирменным «романтическим алкоджазом». Сиб.фм расспросил лидера группы Билли Новика о его отношениях с Сибирью, старой музыкой и новыми временами.

Помните первые концерты Billy's Band в Сибири?

Конечно. У нас перед Сибирью всегда пиетет. Концерты в Новосибирске отлично помню. Самый первый — в клубе Rock City, его запись потом вышла на нашем первом DVD. И концерт, и съемки состоялись благодаря компании «Сибирское здоровье». На ее же деньги позже был снят клип «Выпей вина». Что могу сказать? Сибирь — настоящее сердце России, как оказалось.

Вы написали книгу воспоминаний «Сон на краю крыши», в которой есть глава под названием «Почему некоторые успешные музыканты со временем становятся непонятными своим прежним почитателям». Разобрались? Вы понимаете себя прежнего и ранний Billy's Band?

Прекрасно понимаю и наши мотивы, и задачи, и музыкальные ценности. Что касается непонимания, то думаю, все дело в возрасте, в пути каждого музыканта. У человека, который занимается музыкой, рано или поздно случается профессиональная деформация. Это редко приносит удовольствие слушателю, чаще наоборот. Слушатель по природе консерватор, он не хочет, чтобы его набор представлений об артисте менялся.

Или, если хотите, пример из кулинарии. Пекарь 20 лет печет батон: мастер своего дела, каждая булка как откровение, он знает о батоне все. Но однажды он незаметно для себя переходит на подовый хлеб — здоровый, вкусный, сложный. И представьте покупателя, который давно не заходил. Ему вместо любимого простого белого хлеба предлагают подовый. «Это что такое? Зачем? Я разве за этим приходил?». Скорее всего, он больше не вернется. И ему абсолютно все равно, что там на уме у пекаря. Так и с музыкантами. У слушателя есть ориентиры, он не готов с ними расставаться. Он думает: «Ага, понятно. Поднялся на творческой энергии, вырвался вперед, всего добился, а теперь уперся в тупик». Проще всего сказать, что артист «уже не тот». Когда на самом деле он, возможно, пошел дальше, сорвался с якорей.

С годами язык ищущего музыканта усложняется, становится более богатым, метафоричным, красивым. Проблема в том, что его новые «слова» не все знают, и ему приходится делать выбор.

А разве ваш свежий трек «Старомоден» не об обратном? О признании самому себе, что ничего нового уже не будет.

Нет. Просто раньше, если говорить о музыке, был более качественный продукт. У меня спрашивают, с кем я хочу спеть дуэтом? Ни с кем! Это же печально, если вдуматься. Мне интересна сама музыка, стилистически я освобождаюсь от притязаний. Что играть и в каком жанре — не так важно. Скажем, исполнители джаза не всегда назовут музыку друг друга джазом. Они понимают под ним что-то свое. Прибавьте к этому слушателя, у которого тоже свой взгляд на вещи. И оказывается, что сумма их представлений — это уже не джаз, а просто музыка. “Что тебе снится, крейсер «Аврора» — это джаз? Кто-то скажет, что там нет импровизации, и значит, это не джаз. Стиль можно определить под задачу. Например, провести джазовый вечер. Мы примерно представляем, что там должно звучать, и музыканты под это подстраиваются.

«Старомоден» — это джаз?

Можно сказать, что да. Иногда выходит что-то более роковое. Но разве Billy's Band — это рок? Я не знаю. Мы сейчас готовим новый альбом, и он будет очень разноплановый. Посмотрим.

Вы регулярно даете концерты вместе с «Московским джазовым активом», подобный есть в Санкт-Петербурге. А «Сибирский джазовый актив» Билли Новика возможен?

Абсолютно. Совершенно серьёзно. Как только поступит предложение со стороны Новосибирска или Академгородка, если мы увидим, что местным музыкантам это было бы интересно, то мы, конечно, сыграем. Не вопрос. Более того, отчасти это уже происходит: в питерском активе сейчас играют несколько сибиряков. Возможно, вы знаете пианиста Никиту Арефьева, он из Новокузнецка. Или вот саксофонист Денис Юрченко. Кстати, недавно он рассказал мне одну забавную историю. Оказывается, когда-то, будучи студентом, он хотел попасть на наш концерт в Новосибе, но у него не было денег и пришлось слушать из-за забора. Прошло много лет, и теперь он с нами.

Что в первую очередь стоит иметь в виду музыкантам, мечтающим перебраться из Сибири в Санкт-Петербург?

Очень тяжелая депрессивная зима. Это самое страшное, что здесь может быть. Она не холодная или лютая, просто очень тяжело психологически. Надо быть к этому готовым. Когда мы приезжаем в Сибирь и утром просыпаемся, даже просто смотрим в окно, то нам кажется, как же тут все легко, как все понятно. Зима — это зима, лето — это лето, все по-человечески. А в Питере все извращено. Это главный секрет: самое большое испытание будет не деньгами или, наоборот, нищетой. Самый сильный удар будет по психике. Это геопатогенная зона, тут натурально висит какое-то облако из негатива. Подлетаешь к городу, его километров за десять видно.

Лирический герой Billy's Band в этом смысле вполне себе сибиряк: вокруг него вечно темно, холодно и одиноко. Жизнь как зимняя спячка.

Да, про зимнюю спячку это точно.

В Новосибирске вы сыграете в знаковом месте, в ККК им. Маяковского. Вам важно, где играть, какова история площадки?

Нет, я абсолютно непритязателен. Площадка, как такси: какое приедет, на той и поедешь. Скажу больше, наша задача — прокачать любой зал, хоть маленький, хоть арену. Я рассматриваю концертный зал как еще один инструмент. Он формирует звук: мы играем, а есть эта «банка», которая должна правильно звучать. Бывает, приходится подстраивать манеру игры под зал: если он гудящий, то играем все стаккато, короткими нотами. Есть залы, где звук летает как в бассейне, и это то еще удовольствие.

Billy's Band — очень живая группа, которую нужно именно видеть, почувствовать на концерте. Среди ваших кумиров есть подобные — те, на кого нужно прежде всего ходить?

Как ни странно, нет. Среди моих любимых группы нет таких, которые на концерте звучат лучше, чем в записи. Я не предпочту концерт альбому. Разве что кроме Billy's Band. Мы приедем в обновленном составе с одними из лучших музыкантов Петербурга.

Концерт Billy's Band в Новосибирске состоится в ККК им. Маяковского, 20 февраля, в 19:00.