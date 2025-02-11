«В детстве я мечтал попасть в Сибирь». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал первое интервью юнкорам Сиб.фм Group

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал ключевые задачи региона на 2025 год. В интервью юнкорам и главным редакторам Сиб.фм Group глава региона оценил перспективы развития метро, рассказал об инвестиционных проектах, а также о детстве, увлечениях и отношении к участию молодежи в политике.

О семье, детях и детских мечтах. Разговор губернатора со школьниками

— Андрей Александрович, кем вы хотели стать в детстве? Сбылась ли ваша мечта?

— Как у любого растущего ребенка, было несколько вариантов, кем стать. Большинство мальчишек в моем детстве мечтали быть космонавтами и летчиками. Я мечтал стать летчиком. Как понимаете, это не реализовалось, хотя летаю много.

Также хотел стать физиком-исследователем. Даже пытался подать документы в соответствующий университет. Исследователем я не стал, но в Новосибирске очень близко взаимодействую с физиками, в том числе и теми, кто реализует проект СКИФ.

Следующая моя мечта была стать инженером. Она реализовалась, потому что в начале своей биографии я был инженером.

Кем я в детстве и юности точно не мечтал быть — это руководителем. Но жизнь повернулась так, что им стал: попробовал, и мне это понравилось.

— Какую детскую мечту вы воплотили в жизнь, став губернатором?

— В детстве я мечтал попасть в Сибирь, потому что здесь жили родственники моего папы. Он сам ездил в гости, я ни разу не был. Теперь не просто попал, а уже много лет здесь живу.

— В каком уголке Новосибирской области вы любите проводить свободное время?

— Область наша интересная, разнообразная. Есть и горы, и степи, и болота, и тайга. Каждый уголок по-своему привлекательный, но лично для меня самое удивительное место в Новосибирской области — это озеро Чаны.

— А куда бы вы пригласили своего дорогого гостя, если бы он посетил Новосибирск?

— Если бы это был личный гость, то, конечно, озеро Чаны. В Новосибирске большинство гостей, особенно которые приезжают впервые, я приглашаю в НОВАТ.

— Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, какую музыку вы любите слушать и какие книги читать?

— За последние 30–40 лет новые жанры появились и ушли десятки раз. У меня сформировался интерес к самым разным жанрам музыки. От народных песен, которые пели бабушка и мама на семейных праздниках, до увлечений юности — тяжелый рок, хеви-метал, панк и так далее. Потом пришли рэп и техно. Совершенно не разбираюсь в современных жанрах, уже не хватает времени. Очень люблю Утесова, Высоцкого — все, что впитал за свою жизнь, с удовольствием слушаю.

Что касается книг, в детстве читал приключенческую и научно-популярную литературу. Очень любил различные книги. Сегодня, к сожалению, времени не хватает на такой широкий спектр. Поэтому последнее, что читал с интересом, — это новые книги, посвященные истории Великой Отечественной войны. Иногда беру в руки классику. Вот недавно «Евгения Онегина» перечитывал с удовольствием.

— Расскажите о своей семье. Сколько у вас детей и есть ли домашние животные?

— У меня двое детей: старшая дочь и младший сын. Они уже взрослые и живут отдельно. Животных у нас нет и не было. Только в самом начале нашей семейной жизни. Потому что было много переездов в разные города.

— Где учатся ваши дети?

— Дочь уже завершила обучение, она работает. А сын учится в политехническом университете в Санкт-Петербурге.

«Поменяется объем спроса и задачи». О молодежи в политике и востребованных профессиях

— Как обычные школьники могут поучаствовать в политике Новосибирской области?

— Если есть желание получить политический опыт, есть такие конкурсы, как «Что ты знаешь о моем самоуправлении?». Это что-то наподобие викторины, где можно проявить и пополнить свои знания. Есть федеральные проекты, например, «Моя законотворческая инициатива»: там победители получают знак «Депутатский резерв». По сути дела, это рекомендация на продолжение политической жизни уже в совершеннолетии.

В Новосибирской области очень много различных грантовых программ. Это инициативное бюджетирование, гранты для общественных организаций, программа «Со мной регион успешнее» (когда даже человек, не входящий в организацию, может представить свой проект). Это также программа территориально-общественного самоуправления, в том числе и в Новосибирске. Даже есть отдельная грантовая программа для молодежи на фестивале «Про регион», который проходит каждый год.

Еще одно направление — накопление политического и управленческого опыта через «Движение первых». То есть, если есть желание создать совет школы, школьное самоуправление, я думаю, что организация поможет убедить в этом учителей, директора.

— Есть ли прогноз, какие профессии вскоре исчезнут в регионе, а какие, напротив, станут востребованными? И как это влияет на обучение по тем или иным профессиям?

— Спрос на профессии меняется, появляются отдельные специальности в наших учебных заведениях, колледжах и университетах. Мы стараемся отреагировать не только на эти общие изменения, но и на развитие нашей экономики.

До 2019 года в Новосибирске не готовились горные инженеры, хотя горная добыча, в частности добыча угля, у нас достаточно мощная. Раньше специалистов привозили из пределов Новосибирской области. За короткий период, практически за два года, наши университеты организовали обучение специалистов для отрасли добычи полезных ископаемых. Такой же пример — СКИФ. Задолго наши университеты, в основном НГУ и НГТУ, стали готовить не только исследователей, но и технических специалистов для эксплуатации.

Наш прогноз на пятилетку достаточно четкий и строгий. Используем информационную систему, разработанную специалистами НГТУ. Работодатели вносят в систему данные о том, каких специалистов им не хватает, каких профессий им будет не хватать через год. На основе обработки этой информации формируется план на обучение для университетов и колледжей.

Если давать совет ребятам, мое мнение — в ближайшее время массово профессии исчезать не будут. Будет снижаться потребность, так как технологии развиваются, особенно искусственный интеллект. Но полностью какие-то профессии не исчезнут. Поменяется объем спроса и задачи.

Один из опытных представителей IT-отрасли мне недавно высказал мнение, что в ближайшие годы резко сократится спрос на программистов. Искусственный интеллект сегодня уже может писать пьесы, создавать музыку, картины. Мы стоим на пороге, когда ИИ может начинать писать программу. Спрос на разработчиков, которые занимаются этой достаточно рутинной работой, пишут коды, может сократиться. Но сама профессия программиста точно не исчезнет, потому что искусственному интеллекту кто-то должен задачу ставить и контролировать, как он ее отрабатывает. Скорее всего, у программистов появятся другие задачи.

«Завершить все сложные стройки». Главные задачи на 2025 год

— Назовите главные задачи для Новосибирской области на 2025 год. На чем вы, как губернатор, сделали акцент?

— Регион большой, разнообразный, поэтому задач много, в том числе и у правительства. Я выберу две основные.

Первое — сохранить темпы развития. Новосибирская область по основным показателям выше среднероссийских. В период пандемии и в период введения санкций нам это удавалось. В сегодняшней ситуации, в условиях макроэкономических вызовов, задача остается прежней — обеспечить темпы развития выше, чем среднероссийские.

Вторая задача — я считаю, что 2025 год должен стать годом завершения сложных строек. Это и мост, и школы, и поликлиники, и многие другие проекты. Инфекционная больница уже приступила к работе. Задача — все остальные проекты в этом году довести до завершения.

— Андрей Александрович, в 2024 году было множество кадровых перестановок в мэрии и правительстве. На сегодня как вы оцениваете новую команду, полностью ли она сформирована и есть ли еще не закрытые позиции во власти? И как с приходом новой команды, в каких отраслях улучшилась ситуация?

— Да, работа поменялась. В содержании города изменения очевидны. Не только потому, что стало почище, из-за того что зима малоснежная. Такого количества техники и рабочих на улицах в предыдущие годы я не наблюдал.

Команда в целом сформирована. В мэрии есть еще одна незакрытая позиция. Департамент дорожного хозяйства и транспорта разделен на два отдельных профильных департамента. Это абсолютно правильно и оправдано, потому что в сфере транспорта мы переживаем достаточно серьезную реформу. Это отдельная задача, отдельный вид деятельности. На руководителя нового департамента еще идет подбор.

Считаю, что кадровая политика Максима Георгиевича Кудрявцева очень правильная. Понятно, что с приходом нового руководителя обновление происходит всегда. У мэра это обновление происходит не в виде какой-то кампании, не для того, чтобы «попросить на выход» старую команду. Глава города оценивал по деловым качествам и после этого принимал решение, при этом достаточно оперативно.

Нужно понимать, что кадровая работа — это не единовременное мероприятие, она продолжается постоянно, в том числе и в правительстве. Кадровый резерв теперь у нас общий. То есть для мэрии Новосибирска и для правительства Новосибирской области все кадровые решения — это общее дело.

В будущем, я думаю, мы вернемся к тем самым славным временам и правильной практике, которая была ранее, когда мэрия становится «кадровым лифтом» для формирования правительства. То есть лучшие специалисты, которые получили опыт на городском уровне, будут переходить в правительство. Это общий настрой, но еще раз могу отметить, что кадровая политика сегодня объединена и кадровый резерв единый.

«Переоценили свои силы». Судьба станции метро «Спортивная»

— В очередной раз перенесены сроки ввода станции метро «Спортивная». Власти заявили об ошибках со стороны подрядчика. Какие сейчас перспективы? Когда смогут запустить станцию?

— До 2019 года в Новосибирске и Новосибирской области очень давно не было крупных строительных проектов. Практически 15 лет. Единственный проект, который за предыдущие полтора десятилетия реализован, — Бугринский мост. Ни станций метро, ни каких-то крупных спортивных, культурных уникальных зданий не строилось. Это, конечно же, привело к потере некоторого опыта, в частности проектирования и строительства метро. Этот опыт нужно было восстанавливать или использовать опыт других регионов.

По «Спортивной» пошли по пути восстановления собственного опыта. Может быть, это был неплохой выбор, потому что это даже не подземная, а наземная станция, — можно было спроектировать. Но подошли достаточно легкомысленно, переоценили свои силы и, когда стало понятно, что проектирование не получается, вместо того чтобы усилиться, привлечь каких-то дополнительных или внешних специалистов, заняли такую шапкозакидательскую позицию. Мол, все у нас получится, все нам согласуют. Не приняли, не согласовали. Технические регламенты сегодня более строгие. Такой подход, что «мы шапками всех закидаем», сегодня не проходит.

На станции метро «Спортивная» были допущены отклонения от проекта. Мы помним, что это было связано и с санкциями, и с заменой оборудования, и с какими-то другими решениями. По факту основной объем строительных работ сегодня выполнен. Если зайдете внутрь станции метро, то увидите, что она выглядит практически готовой. Как говорится, отмыть стены и полы — и можно использовать. Но это объект повышенной опасности, объект транспортной инфраструктуры, и его невозможно сдать ни одному надзорному органу, в частности Ростехнадзору. Здесь сильно забуксовали и завязли в болоте. Выяснилось, что все-таки компетенции тех специалистов, которые были в организации «Метро Мир», которую мэрия обозначила как главного подрядчика, совершенно не хватает для выполнения даже этой финишной работы.

Пришлось заново все перепускать уже с новой командой мэрии, набирать новых людей, привлекать внешних специалистов. Точно я сроки называть не буду, потому что они звучали уже десятки раз. Пусть их называют те, кто главную ответственность несет. Общий срок я назвал — 2025 год должен быть пусковым, в том числе и для станции метро «Спортивная».

— Какие в целом планы у региональных властей по развитию новосибирского метрополитена? Вы, как глава региона, считаете, сколько станций должно быть и где?

— Общие планы мы обсудили и утвердили еще в 2018 году. В сегодняшней ситуации мы должны действовать исходя из приоритетов. Приоритет №1 уже обозначен — это ввод станции метро «Спортивная».

Приоритет №2 — это завершение строительства Дзержинской линии и дальнейшее продление метрополитена со станции «Золотая Нива». Здесь, как я считаю, уже используют правильный подход. Принято решение привлечь к метростроению стороннюю организацию. Насколько я знаю, конкурс уже объявлен, деньги из областного бюджета на это выделят.

Параллельно важно обновление подвижного состава. Здесь тоже серьезные решения приняты. Первая партия из пяти составов уже находится в производстве по заказу метрополитена. В течение 2025 года и первого квартала 2026-го поэтапно новые вагоны поступят в метрополитен. До 2030 года наша задача — полностью обновить вагоны новосибирского метро.

Чем мы можем гордиться? О поддержке участников СВО и их семей

— Андрей Александрович, 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Скажите, сколько новосибирцев находятся в зоне СВО и как регион поддерживает бойцов и членов их семей?

— Конкретную цифру я не назову, эта информация закрытая. Могу сказать, что Новосибирск по-прежнему подтверждает статус столицы сибирского воинства.

На СВО из Новосибирской области ушли достаточно много ребят. На нашей территории формировались новые части. Это происходило и в период частичной мобилизации, и в последующем, когда шел дополнительный набор на службу по контракту.

Несмотря на то, что в состав вошли жители самых разных сибирских регионов, от Красноярска до Республики Алтай, мы считаем, что все они новосибирские. Формировались они у нас, многими частями командуют наши земляки.

Состав, который участвует в СВО сегодня, тех, кого мы считаем нашими, новосибирскими, достаточно большой. Мы стараемся оказывать помощь тем, кто выполняет боевые задачи. Занимаемся разнообразной организацией доставки гуманитарной помощи, закупкой необходимого оборудования, снаряжения. На нашей территории есть несколько производителей дронов, и их летательные аппараты хорошо себя зарекомендовали. Поступают хорошие отзывы от бойцов, которые их используют.

Не забываем заботиться о родных и близких, которые находятся здесь и ждут своих мужчин. Заботимся о тех бойцах, которые уже перешли в статус ветерана и по разным причинам вернулись домой.

Мы первые в стране выявили проблему долгого нахождения сибиряков в столичных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Вышли с инициативой их лечения поближе к дому. Все начиналось с новосибирского военного госпиталя №425. В числе первых регионов страны мы предложили использовать наши областные больницы. За эти два года тысячи жителей не только нашей области, но и других сибирских регионов прошли лечение в родных стенах.

Следующее, чем мы можем гордиться, — наша реабилитационная программа. Реабилитационный сертификат, официально признанный руководством фонда «Защитники Отечества», — одна из лучших региональных реабилитационных программ.

Через нее у нас прошло уже почти полторы тысячи ребят, которые после ранения вернулись домой.

Занимаемся решением любых жизненных вопросов, которые возникают у родных наших бойцов. Один из инструментов — это работа моего представителя в зоне СВО, Михаила Симоняна. Раньше его знали как неплохого скрипача, но он переквалифицировался во внештатного замполита сразу для нескольких частей. В течение 2023 года и первого полугодия 2024-го он практически не вылезал из зоны СВО. Это больше десяти длительных командировок, перемещение по всему фронту от Белгородской области до Запорожья, посещение всех воинских частей, где служат наши земляки. Нахождение с ними в одних окопах, в одних блиндажах, иногда даже фактически на передовой, и общение, поддержка, выявление проблем.

Сотни ситуаций было, когда он фотографировал на телефон записку с фамилией, именем, отчеством, телефоном, адресом жены военнослужащего с вопросом, который задал боец. Фотографию пересылали немедленно нашим министерствам, и на следующий день этот вопрос решался. Мне кажется, это хороший пример того, как реализовывалась установка по выявлению и решению всех жизненных проблем.

— В ряде центральных СМИ Новосибирскую область называют столицей беспилотников, в том смысле, что креативные идеи по развитию БПЛА в регионе считаются самыми передовыми. В связи с этим как определяется вектор развития науки и промышленности?

— Нам скромно нужно признать, что за статус столицы еще нужно побиться с Кронштадтом, Ижевском, Калашниковым. Тем не менее нам есть что показать. Это проекты «Охотник», «Партизан».

Кроме того, даже предыдущие годы, до момента такого пристального внимания к теме беспилотия, Новосибирск звучал. Сегодня для нашей страны важно не конструирование летательных аппаратов, потому что десятки и сотни различных организаций изготавливают их сейчас, а комплектующие отечественные производители. Новосибирский Академгородок, в том числе отдельные институты и инновационные компании, звучат как производители полезной нагрузки. Это различные камеры, приборы — не только для визуального наблюдения, но и для определения магнитных аномалий и других физических принципов изучения поверхности.

НГТУ еще в предыдущие годы известен как производитель отдельных элементов всего, что связано с энергопитанием, энергообеспечением как пилотируемых, так и беспилотных аппаратов.

Я всячески поддерживаю инициативу создания отдельной летной базы. Предполагается, что за основу будет взят аэродром в Бердске для проведения летных испытаний беспилотных аппаратов — разработанных и сделанных как в Новосибирской области, так и в других регионах.

О развитии экономики

— На реализацию каких крупных инвестиционных проектов регион рассчитывает в 2025 году?

— Мы рассчитываем на реализацию всех инвестиционных проектов, как минимум которые прошли через инвестсовет и получили наши меры поддержки. При сегодняшнем уровне ставки кредитования многие инвесторы задумываются о продлении сроков, приостановлении каких-то инициатив. Мы надеемся, что если не все, то большинство из них будет реализовано.

Я могу перечислить те, которые будут реализованы уже в 2025 году:

– третья очередь новосибирского проекта транспортного терминала на территории промышленно-логистического парка (ПЛП);

– логистический центр Wildberries на ПЛП;

– научно-исследовательский центр компании Eltex;

– завод «Маслов» в ПЛП под Бердском «Южный»;

– вторая очередь Академпарка.

Что касается бюджетных строек:

– завершение строительства детского реабилитационного медицинского центра под Новосибирском;

– завершение строительства двух зданий второй очереди Академпарка;

– выход СКИФа на реальные исследования: работа первых исследовательских станций в 2025 году;

– строительство новых корпусов в клинике имени Мешалкина.

— Как продвигается строительство завода по переработке молока (сырзавода) «ЭкоНива» в Маслянинском районе? Есть ли шансы на достройку завода в 2025 году?

— Шансы есть, историю мы знаем. Возникли разногласия между инвестором и основной финансирующей организацией — Россельхозбанком. Поэтому инвестор был вынужден искать другие источники для продолжения строительства. Он это сделал, но, понятно, не в том объеме, как мог бы получить от такой мощной структуры, как Россельхоз. Тем не менее работы продолжаются. На сегодняшний день закрыт контур, приступили к монтажу оборудования и сетей. Поэтому все шансы завершить проекты, если не в 2025 году, то по крайней мере в 2026-м, есть.