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Алек Болдуин застрелил режиссёра Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчины»

Фото Алек Болдуин застрелил режиссёра Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчины»
Фото Алек Болдуин застрелил режиссёра Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчины»

Фото из Instagram-аккаунта @alecbaldwininsta

Американский актёр Алек Болдуин на съёмках «Ржавчины» случайно убил 42-летнего режиссёра вестерна Галину Хатчинс. После трагедии он добровольно отправился в управление шерифа и дал показания, журналисты застали его в слезах.

Во время съёмок вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико актёр Алек Болдуин, исполняющий главную роль в картине, случайно убил человека. Он выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита, и пуля попала в женщину-оператора — 42-летнюю уроженку Украины Галину Хатчинс.

Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако в нём оказались боевые. У Хатчинс была повреждена ключица, в критическом состоянии её доставили в больницу, но спасти не смогли.

Съёмки фильма на время расследования приостановили, обвинения против актёра не выдвинули.
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Публикация от Alec Baldwin (@alecbaldwininsta)

Болдуин после трагедии добровольно отправился в управление шерифа и дал показания. При этом он был в слезах и «убит горем», пишет местная газета Santa Fe New Mexican.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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