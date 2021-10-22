Алек Болдуин застрелил режиссёра Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчины»

Фото из Instagram-аккаунта @alecbaldwininsta

Американский актёр Алек Болдуин на съёмках «Ржавчины» случайно убил 42-летнего режиссёра вестерна Галину Хатчинс. После трагедии он добровольно отправился в управление шерифа и дал показания, журналисты застали его в слезах.

Во время съёмок вестерна «Ржавчина» в Нью-Мексико актёр Алек Болдуин, исполняющий главную роль в картине, случайно убил человека. Он выстрелил из пистолета, который использовался в качестве реквизита, и пуля попала в женщину-оператора — 42-летнюю уроженку Украины Галину Хатчинс.

Оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, однако в нём оказались боевые. У Хатчинс была повреждена ключица, в критическом состоянии её доставили в больницу, но спасти не смогли.

Съёмки фильма на время расследования приостановили, обвинения против актёра не выдвинули.