Антитела на исходе: через сколько месяцев можно прививаться после болезни COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида и не рекомендует делать анализ антител перед вакцинацией. В тестах разных производителей существенно различаются цифры показателей защитного уровня антител. Сиб.фм выяснил показатели для разных тест-систем и рекомендации врачей.

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать, возможно, даже проверят антитела. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

«Нужна ли прививка тем, кто уже переболел коронавирусом? Да, если с момента болезни прошло более шести месяцев», – сообщает официальный сайт стопкоронавирус.рф.

Вакцинироваться чаще чем через полгода не рекомендует президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

«Чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов – главных защитников,

всё время были стимулированными, всё время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация. <...> [Ревакцинация] через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <...> Развивается иммунологический паралич», – сказал Черешнев в интервью ТАСС.

Иммунологический паралич – состояние, когда организм не реагирует на возбудителей разных инфекций.

Некоторые специалисты считают, что возможна ревакцинация и раньше, так как иммунитет слабеет через три-пять месяцев. «Чётких рекомендаций по этому поводу нет. Если прививались «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», и нет антител, то, конечно, можно. В остальных случаях – через 6 месяцев, без учёта уровня антител», – цитирует «МК в Новосибирске» врача-иммунолога, главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяну Ивлеву.

Минздрав России вообще не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией.

«Не существует количественных характеристик иммунитета, соответственно, нет рекомендаций – какой титр антител считать достаточным, а какой нет.

Не существует единого унифицированного международного стандарта, по которому все производители тест-систем должны калибровать свои наборы. У каждого производителя своя шкала, и мы не можем напрямую сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах», – публикует мнение завлабораторией клиники «Хадасса Москва» Любови Станкевич «Российская газета».

Тем не менее Сиб.фм ранее выяснил и опубликовал цифры: какие показатели разных тестов на коронавирус врачи называли защитным уровнем от COVID-19.

Напоминаем, после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.