Автовышка перевернулась на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В пятницу, 22 октября, на строительной площадке нового ЛДС в Новосибирске упала автовышка. Среди рабочих пострадавших нет.

Автовышка перевернулась на строительной площадке новой ледовой арены, которая возводится на левом берегу в Новосибирске. Инцидент произошёл днём 22 октября, в пятницу.

Как сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», упавшую автовышку подняли с помощью башенного крана компании ООО «Краномонтаж».

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Новосибирске происходили ЧП с участием строительной техники. Так, 15 апреля на стройке перевернулся гусеничный кран с водителем в кабине. У мужчины были диагностированы ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга.

Напомним, новая ледовая арена должна быть сдана в эксплуатацию осенью 2022 года. Строительство новой арены в Новосибирске развернули перед чемпионатом мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году.