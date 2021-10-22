Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Автовышка перевернулась на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Фото Автовышка перевернулась на стройке нового ЛДС в Новосибирске
Фото Автовышка перевернулась на стройке нового ЛДС в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В пятницу, 22 октября, на строительной площадке нового ЛДС в Новосибирске упала автовышка. Среди рабочих пострадавших нет.

Автовышка перевернулась на строительной площадке новой ледовой арены, которая возводится на левом берегу в Новосибирске. Инцидент произошёл днём 22 октября, в пятницу.

Фото Автовышка перевернулась на стройке нового ЛДС в Новосибирске 2

Как сообщается в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», упавшую автовышку подняли с помощью башенного крана компании ООО «Краномонтаж».

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Новосибирске происходили ЧП с участием строительной техники. Так, 15 апреля на стройке перевернулся гусеничный кран с водителем в кабине. У мужчины были диагностированы ушибы мягких тканей и сотрясение головного мозга.

Напомним, новая ледовая арена должна быть сдана в эксплуатацию осенью 2022 года. Строительство новой арены в Новосибирске развернули перед чемпионатом мира по хоккею, который пройдёт в 2023 году.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23194
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
15487
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15195
Отец погибшего под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева заявил о провокациях на месть полицейскому
13320
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
12822
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
11320
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
10970
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»