«Боли, депрессия, ощущение смерти»: истории пациентов, которые переболели COVID-19 несколько раз

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Повторно заражаются коронавирусом 1-2 % пациентов – это подтверждает официальная статистика. Дважды переболел COVID-19 даже знаменитый рэпер Noize МС. Первый или второй раз тяжелее болеют ковидом: нет закономерности – у всех по-разному. Учёные предполагают, что повторное заражение может происходить уже другим штаммом коронавируса.

Год назад врачи не верили в возможность повторного заражения коронавирусом, но потом таких случаев стало слишком много.

«Весной 2020 года мы всей семьёй переболели: я, жена и сын. Мне пришлось полежать под аппаратом ИВЛ две ночи. У меня будто жаба на груди лежала. Я не мог работать ещё полтора месяца после выписки. Я ювелир, а после болезни у меня снизилось зрение и появилась мелкая дрожь в руках. Мне понадобилось много усилий, серьёзное медикаментозное лечение и реабилитация для восстановления рабочего состояния.

Буквально год спустя наткнулись на те же грабли.

Мы поехали в Армавир к родственникам на праздники. Оттуда я приехал уже с температурой за 37. Я настоял на тесте. Тест оказался положительным опять у всех. «Пережить ещё раз ковид-кошмар – вот это «везение», – думал я. Готовился к худшему, но в этот раз я гораздо лучше перенёс коронавирус», – историю Олега из Санкт-Петербурга опубликовал «Царьград».

«Я болела 12 мая и 19 октября. Второй раз намного тяжелее, с большим поражением лёгких, и постковидных осложнений больше.

Вылезли вены, появилась жуткая тахикардия и впервые «расцвела» неврология во всей красе:

боли, депрессия, апатия, ощущение смерти. Ну и когнитивные функции просели по полной», – публикует «МК» рассказ Ульяны.

«У меня на руках все справки и выписки, подтверждающие то, что в июле у меня был положительный тест на коронавирус, а потом ещё два – в октябре. В обоих случаях я проходил лечение в 12-м инфекционном госпитале и оба раза после курса терапии выписывался с отрицательными результатами», – рассказал Сиб.фм 33-летний Дмитрий Сысоев. Второй раз мужчина перенёс коронавирус гораздо тяжелее, чем в первый. Повторное заражение он связывает с ослабленным иммунитетом и наличием хронического заболевания лёгких.

Даже знаменитый российский рэпер Noize МС (Иван Алексеев) дважды болел коронавирусом. Музыкант сообщил в своём Instagram в июне 2021 года о «странной и неприятной истории», ведь он вместе с семьёй уже переболели COVID-19 в декабре прошлого года. Тест ПЦР подтвердил ковид.

Сейчас возможность повторно заболеть коронавирусом признаёт и официальная медицина. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России коронавирусом повторно заразились не более 1 %. Авторитетный британский журнал The Lancet сообщал об исследовании, в ходе которого повторную инфекцию зарегистрировали у двух процентов пациентов.

Считается, что повторное заражение зависит от индивидуальных особенностей организма. Влияет возраст пациента — у пожилых людей заболеть ковидом во второй раз шансов больше, чем у молодых; если иммунитет не успел восстановиться после первого заболевания; если после первого заражения прошло длительное время, и уровень антител к COVID-19 упал или они исчезли совсем.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов высказывал мнение, что пациенты очень редко болеют дважды. Но это происходит, когда первый раз они заразились одним штаммом коронавируса, а второй раз – другим.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России введены «ковидные каникулы».