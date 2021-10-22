Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp

Фото Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp
Фото Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp

Фото Сиб.фм и pixabay.com

Взлом аккаунта в мессенджерах и соцсетях – преступление, которое становится кошмаром в современном информационном мире. Обычно за похищением личной переписки в ватсап следует шантаж и угроза раскрыть секреты родственникам или коллегам. Полиция неохотно реагирует на заявления потерпевших. Поэтому важно знать признаки взлома и настройки мессенджера, которые позволяют максимально обезопасить аккаунт.

«Симптомы» взлома WhatsApp, за которым могут стоять хакеры со специальными навыками и программным обеспечением, существуют.

Первый и самый главный — задержка в работе интернета при загрузке чатов. Если мессенджер установлен больше чем на одном устройстве, его загрузка будет занимать определённое время. Особенно это заметно на старых устройствах системы Android.

Ещё один не менее важный признак взлома WhatsApp — отправка одноразовых кодов. Если это происходит, то надо зайти в меню и выбрать функцию «выйти со всех устройств» и после авторизоваться повторно, предупреждает seldon.news.

Установить, что кто-то посторонний имеет доступ к вашему аккаунту, несложно. Надо зайти в «Настройки» и перейти в раздел «Связанные устройства». В нём отражены все гаджеты, на которых используется ваш аккаунт. Их можно удалить, оставив лишь необходимые вам устройства.

Фото Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp 2

Одним из наиболее уязвимых мест мессенджера является так называемый «плавающий» виджет — настройка для приложения, которое используется на устройствах, работающих на ОС Android. Оригинальные виджеты копируют мошенники — внутри программы оставляется специальный «плавающий» алгоритм. О его присутствии на смартфоне пользователю может сказать повышенный нагрев и увеличение трафика для WhatsApp.

Чтение удалённых сообщений является ещё одной неприятностью, которая может настигнуть юзера после того, как доступ к его устройству перехватит другой человек.

Ещё одна критическая уязвимость мессенджера – «отправка чата», через которую можно выгрузить на любой почтовый ящик всю переписку с любым пользователем.

Подтверждать это действие программа не просит — достаточно будет выбрать адресата, и на его почту поступит письмо с полным архивом сообщений.

Фото Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp 3

В Новосибирской области за два года всего 6 человек обратились в полицию с заявлениями о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров. В Уголовном кодексе эти преступления относятся к ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Фото Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp 4
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал историю студентки из Новосибирска, обратившейся в полицию после того, как неизвестный взломал её социальные сети, нашёл интимные фотографии и пригрозил разослать их всем друзьям девушки, если она не переведёт ему 8 тысяч рублей. А потом она столкнулась с нежеланием полиции заниматься её делом.

Напомним также пять важных настроек WhatsApp: как защитить свой аккаунт от взлома и спама.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

интернет
криминал
смартфон
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23194
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
15487
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15195
Отец погибшего под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева заявил о провокациях на месть полицейскому
13320
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
12822
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
11320
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
10970
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»