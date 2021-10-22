Чужие в телефоне: 3 признака, что кто-то читает вашу переписку в WhatsApp

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Взлом аккаунта в мессенджерах и соцсетях – преступление, которое становится кошмаром в современном информационном мире. Обычно за похищением личной переписки в ватсап следует шантаж и угроза раскрыть секреты родственникам или коллегам. Полиция неохотно реагирует на заявления потерпевших. Поэтому важно знать признаки взлома и настройки мессенджера, которые позволяют максимально обезопасить аккаунт.

«Симптомы» взлома WhatsApp, за которым могут стоять хакеры со специальными навыками и программным обеспечением, существуют.

Первый и самый главный — задержка в работе интернета при загрузке чатов. Если мессенджер установлен больше чем на одном устройстве, его загрузка будет занимать определённое время. Особенно это заметно на старых устройствах системы Android.

Ещё один не менее важный признак взлома WhatsApp — отправка одноразовых кодов. Если это происходит, то надо зайти в меню и выбрать функцию «выйти со всех устройств» и после авторизоваться повторно, предупреждает seldon.news.

Установить, что кто-то посторонний имеет доступ к вашему аккаунту, несложно. Надо зайти в «Настройки» и перейти в раздел «Связанные устройства». В нём отражены все гаджеты, на которых используется ваш аккаунт. Их можно удалить, оставив лишь необходимые вам устройства.

Одним из наиболее уязвимых мест мессенджера является так называемый «плавающий» виджет — настройка для приложения, которое используется на устройствах, работающих на ОС Android. Оригинальные виджеты копируют мошенники — внутри программы оставляется специальный «плавающий» алгоритм. О его присутствии на смартфоне пользователю может сказать повышенный нагрев и увеличение трафика для WhatsApp.

Чтение удалённых сообщений является ещё одной неприятностью, которая может настигнуть юзера после того, как доступ к его устройству перехватит другой человек.

Ещё одна критическая уязвимость мессенджера – «отправка чата», через которую можно выгрузить на любой почтовый ящик всю переписку с любым пользователем.

Подтверждать это действие программа не просит — достаточно будет выбрать адресата, и на его почту поступит письмо с полным архивом сообщений.

В Новосибирской области за два года всего 6 человек обратились в полицию с заявлениями о нарушении тайны переписки и телефонных разговоров. В Уголовном кодексе эти преступления относятся к ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).



Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал историю студентки из Новосибирска, обратившейся в полицию после того, как неизвестный взломал её социальные сети, нашёл интимные фотографии и пригрозил разослать их всем друзьям девушки, если она не переведёт ему 8 тысяч рублей. А потом она столкнулась с нежеланием полиции заниматься её делом.

Напомним также пять важных настроек WhatsApp: как защитить свой аккаунт от взлома и спама.