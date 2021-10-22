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Ещё 16 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото Ещё 16 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области
Фото Ещё 16 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области

Фото Сиб.фм / Густаво Зырянова

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 282 новых случая заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 22 октября за всё время пандемии в Новосибирской области зафиксировано 68 143 случая заражения коронавирусом с суточным приростом пациентов в 282 человека. Количество выздоровевших – 52 770 человек, это жители и гости региона. За минувшие сутки выздоровели 147 человек.

По итогам прошедшего дня в регионе скончались 16 человек: 10 мужчин в возрасте 53 лет, 60 лет, 64 лет, двое 73 лет, 74 лет, двое 80 лет, 82 лет и 95 лет, а также 6 женщин в возрасте 46 лет, 55 лет, 58 лет, 70 лет, 84 лет и 87 лет. Всего за время пандемии в Новосибирской области скончались 3 265 человек.

В больницах с заболеванием COVID-19 находятся 3 021 пациент, в том числе 43 ребёнка. Сложное протекание болезни замечено у 312 человек: они находятся в реанимации, 48 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, ранее от коронавируса скончался архитектор Владимир Ермишкин.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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