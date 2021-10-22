Гоп-коп: почему полицейский с отличной характеристикой ограбил директора крупной фирмы в Новосибирске

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В Кировском суде Новосибирска стартовал процесс по делу бывшего сотрудника отдела МВД на метрополитене Сергея Малькова, которого обвиняют в нападении на директора фирмы с многомиллионным оборотом. Репортаж из зала суда – в материале Сиб.фм.

Они сидят перед судьёй на одной лавке, не опасаясь друг друга, хотя один из мужчин – обвиняемый в разбое, другой – его жертва. Бывшему полицейскому и руководителю крупного предприятия сегодня делить нечего: весь ущерб – около 10 тысяч рублей – подсудимый полностью возместил потерпевшему. Сергея Салькова обвиняют в тяжком преступлении, сам он неуверенно пожимает плечами, мол, так сложились обстоятельства. Зачем прилежный правоохранитель пошёл на преступление, выяснил журналист Сиб.фм.

День рождения с продолжением

Это случилось ночью 20 июня. 19-го числа директор компании «Лидер» (занимается производством готовых пищевых продуктов и блюд, выручка за 2020 год – более 130 млн рублей), Виталий Кропивник, отмечал на даче в районе улицы Петухова свой 38-й день рождения. Торжество прошло в узком семейном кругу: на дачу приехали жена и сын именинника, а также его друг – 37-летний кладовщик Алексей Бритт.

Застолье плавно перетекало в ночь, семья Кропивника собралась и уехала домой, мужчины остались. Затем засобирался Бритт, именинник вызвался ехать с ним. Уже на пороге квартиры товарища на улице Кирова Кропивник отказался ночевать у друга и решил уехать обратно на свой садовый участок. Бритт, как мог, пытался удержать друга.

«Я хотел, чтобы он остался у меня и не смог вызвать такси. Я забрал у него телефон, но он всё равно ушёл. Потом я обнаружил, что телефон остался у меня», – заявил мужчина на суде.

Кропивник отправился на улицу ловить машину. Такси его игнорировали, остановилась серая «Тойота». Сначала водитель не согласился на дальнюю поездку, отъехал на несколько метров, но потом вернулся. В цене сошлись быстро – 400 рублей.

«Как только я сел в салон, почти сразу уснул. Я проснулся от того, что почувствовал жжение в глазах. Потом я оказался на земле, лежа на спине. На голову посыпались удары ногами. От меня требовали деньги, я отдал всё что есть. Машина уехала», – заявил Кропивник в зале суда.

Он пояснил, что ему нечем было промыть глаза, и он почти вслепую дошёл до дачи. Директора фирмы ограбили на почти 10 тысяч рублей: около 5 тысяч он отдал наличными, ещё 5 тысячами злoумышленник расплатился с помощью его банковской карты. Кропивник обратился в полицию. Вскоре подозреваемый был задержан.

Служитель беспорядка

Сергею Малькову 30 лет. Он приехал в Новосибирск из села в Краснозёрском районе. Два года назад женился, у него есть маленькая дочь. Сегодня он работает курьером по доставке суши, хотя последние несколько лет носил погоны сотрудника полиции.

У Малькова сплошь положительные характеристики. По словам супруги, он примерный семьянин, добрый, отзывчивый, неравнодушный к судьбе ребёнка. В педагогическом университете, где мужчина учился без отрыва от работы, отметили его активную жизненную позицию – он занимался поддержанием правопорядка на территории университета.

«Целеустремленный, исполнительный, добросовестный студент, уверенный в себе, обходительный, вежливый, в конфликтных ситуациях нацелен на поиск компромиссных решений, тактичен», – говорится в характеристике.

На бывшем месте работы полицейское руководство указало, что Мальков нареканий по службе не имел, регулярно отстаивал честь отдела на соревнованиях по лёгкой атлетике и по футболу.

В ночь на 20 июня Мальков отправился в деревню в Тогучинский районе, где на тот момент находились его супруга и маленькая дочь. Едва отъехав от дома на остановке, он увидел «голосующего» человека. Решил немного подзаработать. Пьяный пассажир, оказавшись в салоне иномарки, тут же уснул.

«Когда я довёз его до оговорённого места, я попытался его разбудить. Он никак не отреагировал. Я попытался за одежду его расшевелить, но никакой реакции не было. Я вышел из машины, открыл пассажирскую дверь и пшикнул в него из баллончика, чтобы он хоть как-то пришёл в себя, проснулся. Дальше я вытащил его за одежду на улицу и потребовал от него рассчитаться со мной. Он упал, я ударил его один или два раза рукой по голове. Он подал мне деньги, я не обратил внимания сколько, забрал их и уехал», – пояснил Мальков в суде.

Обнаружив у себя ещё и банковскую карту потерпевшего, полицейский заправил полный бак авто и выкинул её по пути в деревню. Через несколько дней его задержали коллеги. Мальков во всём признался.

«Коллеги посоветовали солгать»

Так, стоп! Помощник прокурора, выслушав версию Малькова, попросила судью зачитать показания подсудимого, которые он давал на стадии предварительного следствия. Оперативникам мужчина говорил, что события разворачивались по несколько иному сценарию. В протоколе допроса, подписанном Мальковым, говорится, что, когда он доставил пассажира до места назначения, ему удалось его разбудить. Мужчины якобы вышли из машины покурить, и в этот момент Мальков решил ограбить Кропивника, ударил его несколько раз и забрал деньги.

«Почему вы на предварительном следствии рассказывали одно, а теперь говорите совершенно другое?» – поинтересовался у подсудимого судья Сергей Полуэктов.

«Как сегодня я рассказал, так всё и происходило. Те показания я дал после смены, сутки отстоял, плохо голова соображала. Как мне оперативники говорили, лучше сказать, так я и сказал. Было и давление... Ну не то чтобы давление...» – тихо проговорил Мальков и замолчал.

«Ясно», – вздохнул судья и перевернул страницу дела.

Заседание продолжилось.

Сергея Малькова обвиняют в разбое и краже. Если впоследствии его вина будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.