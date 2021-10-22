Государственная Дума поддержала участие блогеров-миллионников в пропаганде вакцинации

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Депутат Госдумы Сергей Леонов рассказал NEWS.ru, что информационная поддержка прививочной кампании популярными блогерами с многомиллионной аудиторией должна опираться на медицинские данные и проверенную информацию от учёных, Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

«Я всегда выступал за пропаганду вакцинации, за объяснение, а не за жёсткие меры, надо показывать на своём примере», —

пояснил депутат.

Он отметил, что блогеры могли бы устраивать эфиры о вакцинации с профильными специалистами и медиками, а также побуждать своих подписчиков ставить прививку с помощью личного примерами и историй из жизни. Депутат Считает, что таким образом можно бороться с фейковыми «вбросами» неверной информации.

Спикер считает, что таким образом можно «перебивать» фейковые вбросы о самих препаратах и прививочной кампании.