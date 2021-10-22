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общество

Иммунологический паралич: врач предупредил об опасности ревакцинации от COVID-19 раньше срока

Фото Иммунологический паралич: врач предупредил об опасности ревакцинации от COVID-19 раньше срока
Фото Иммунологический паралич: врач предупредил об опасности ревакцинации от COVID-19 раньше срока

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

«Перебарщивать» с вакцинацией против COVID-19 нельзя, предупреждает иммунолог, академик Валерий Черешнев. Слишком частая вакцинация грозит вызвать иммунологический паралич. Ранее инфекционист Алексей Яковлев отмечал риск антителозависимого усиления инфекции (ADE). Полгода – самый верный срок для ревакцинации, по мнению экспертов.

«[Ревакцинация] через шесть месяцев – минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? ... Развивается иммунологический паралич», – рассказал ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

Иммунологический паралич – состояние, когда организм не реагирует на возбудителей разных инфекций.

Минздрав России рекомендует повторную вакцинацию от COVID-19 через шесть месяцев после первой прививки или после перенесённого ковида.

Фото Иммунологический паралич: врач предупредил об опасности ревакцинации от COVID-19 раньше срока 2

Слишком частая ревакцинация способна дать обратный эффект, утверждает Валерий Черешнев. «Перебарщивать» с ревакцинацией не стоит.

«Я уже слышу, что заявляют: «А я уже семь раз себе вакцину сделал. <...> Защита, я делаю все через три-четыре недели»,

– рассказал академик Черешнев. Учёный пояснил, что так можно истощить иммунную систему, и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – разовьётся вторичный иммунодефицит.

Фото Иммунологический паралич: врач предупредил об опасности ревакцинации от COVID-19 раньше срока 3

«Сейчас уровень антител не рассматривается как повод вакцинироваться или нет. Согласно актуальным рекомендациям Минздрава и Роспотребнадзора, смотрят только на сроки. Если человек переболел месяц назад – это одно дело. Тогда его можно не трогать, возможно, даже проверят антитела. А если человек переболел полгода назад и более, ему категорически рекомендуют привиться, несмотря на уровень антител», – рассказал в интервью Сиб.фм инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро- Сибирь» Андрей Поздняков в интервью Сиб.фм.

Фото Иммунологический паралич: врач предупредил об опасности ревакцинации от COVID-19 раньше срока 4

Об опасности такого явления как антителозависимое усиление инфекции (ADE) ранее рассказывал инфекционист, профессор СПбГУ Алексей Яковлев. «Для человека, у которого есть антитела, вакцинация опасна, поскольку для этого вируса установлено антителозависимое усиление инфекции (ADE). То есть прививка даёт дополнительную нагрузку на иммунную систему – такую, что возникает угроза развития более тяжёлого течения заболевания при инфицировании коронавирусом, чем, если бы этот же человек заболел, не делая прививку», – цитирует врача «Доктор Питер».

Но пока нет ни одного задокументированного случая антителозависимого усиления инфекции.

«Да, это редкое событие, сопоставимое с тем, что метеорит упадёт вам на голову, но отрицать его глупо», – говорит Яковлев.

В некоторых случаях возможна ревакцинация и раньше полугода, считают некоторые специалисты. «Чётких рекомендаций по этому поводу нет. Если прививались «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», и нет антител, то, конечно, можно. В остальных случаях – через 6 месяцев, без учёта уровня антител», – цитирует врача-иммунолога, главного внештатного специалиста по иммунопрофилактике Новосибирской области Татьяну Ивлеву «МК в Новосибирске».

Минздрав России вообще не рекомендует проводить исследование на антитела перед вакцинацией.

Напоминаем, Сиб.фм ранее рассказывал, какие показатели разных тестов на коронавирус врачи называли защитным уровнем от коронавируса, а также после какой вакцины чаще заболевают привитые от коронавируса.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

вакцина
коронавирус
COVID-2019
антитела
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