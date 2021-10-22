Инфекционист Поздняков объяснил рост заболеваемости COVID-19 среди детей

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Врач-инфекционист из Новосибирска рассказал о том, почему в новую волну коронавируса стали чаще болеть дети и подростки.

Сегодня в Новосибирской области власти ввели обязательную вакцинацию, скоро начнутся нерабочие дни, а после заработают QR-коды. Такие меры предприняты из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, в новую волну стали чаще болеть несовершеннолетние дети, об этом рассказал врач-инфекционист и главный врач клиники «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Специалист отмечает, что дети стали болеть COVID-19 намного чаще, чем в прошлые волны. Большинство переносят вирус в лёгкой форме, хотя есть и случаи тяжёлого заболевания. Однако абсолютные цифры общей заболеваемости продолжают расти.

Как рассказал Поздняков, новый «дельта»-штамм гораздо опаснее «уханьской» вариации тем, что он более заразен и сильнее распространяется.

«В организм попадает много вируса, и его быстро становится ещё больше, поэтому иммунитет просто не успевает нейтрализовать вирус полностью. По этой причине дети стали более уязвимыми. Несмотря на особенности детской иммунной системы и на то, что количество рецепторов на клетках, необходимых для внедрения вируса у детей меньше, чем у взрослых – «дельта»-штамм SARS-CoV-2 всё равно прорывает защиту и вызывает клинические проявления. К счастью, в массе они легче, чем у взрослых», – рассказал Поздняков.

При этом каких-то специфических симптомов коронавируса у детей нет. Как отмечает Поздняков, сегодня коронавирус вообще легко перепутать с ОРВИ, так как у них практически идентичные симптомы: кашель, насморк, лихорадка. В связи с этим и особенностей лечения для детей нет.

Поздняков дал несколько рекомендаций для профилактики коронавируса среди несовершеннолетних. Так, в первую очередь он советует меньше контактировать с больными ОРВИ людьми. Если у ребёнка появляются легко выраженные явления, его нужно оставить дома. Кроме того, даже детям следует соблюдать масочный режим.

«Вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребёнка, в несколько раз превышает обратную ситуацию (больной ребёнок заражает здорового). У детей в массе выделение вируса ниже, чем у взрослых. Понятно, что риски заразиться от ребёнка всё равно есть. Но в общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребёнка лучше надеть, для его же защиты», – отметил инфекционист.

Также специалист высказался и по поводу временного «детского локдауна», когда дети на какое-то время перейдут на удалённое или домашнее обучение. Врач считает, что это поможет на время снизить темпы распространения заболевания и предупредить нагрузку стационаров и амбулаторной сети.

Напомним, буквально вчера, 21 октября, в Новосибирской области вновь обновились рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом и смертности. За сутки заразились 291 человек, умерли 17.