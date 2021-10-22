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спорт

Мачты наружного освещения начали монтировать на площадке новой ледовой арены

Фото Мачты наружного освещения начали монтировать на площадке новой ледовой арены
Фото Мачты наружного освещения начали монтировать на площадке новой ледовой арены

Фото nso.ru

Строители начали монтировать мачты наружного освещения, которые будут расположены по всей окружности спорткомплекса. Высота каждой – 30 метров. Всего будет установлено 14 таких мачт.

Кроме того, на стройплощадку Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске началась поставка вентиляционного оборудования. Вентиляционные системы отвечают всем современным требованиям, в том числе экологическим.

По информации министерства строительства Новосибирской области, на новой ледовой арене по проекту будет установлено более 130 вентиляционных систем. Всё оборудование – российского производства – одного из ведущих в стране производителей инновационной климатической техники. Системы отвечают всем современным требованиям – санитарно-гигиеническим, эксплуатационным, экологическим, а также соответствуют нормам пожарной безопасности.

Согласно графику, генеральным подрядчиком ООО «ЭлинАльфа» на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания – завершается укладка профлиста на основной арене, на малых аренах проводятся работы по утеплению и укладке фальцевой кровли, устанавливаются стеклопакеты. Также ведется работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

В рамках антиковидных мероприятий на стройплощадке проведена выездная вакцинация рабочих.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Для справки: строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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