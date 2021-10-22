Мачты наружного освещения начали монтировать на площадке новой ледовой арены

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Строители начали монтировать мачты наружного освещения, которые будут расположены по всей окружности спорткомплекса. Высота каждой – 30 метров. Всего будет установлено 14 таких мачт.

Кроме того, на стройплощадку Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске началась поставка вентиляционного оборудования. Вентиляционные системы отвечают всем современным требованиям, в том числе экологическим.

По информации министерства строительства Новосибирской области, на новой ледовой арене по проекту будет установлено более 130 вентиляционных систем. Всё оборудование – российского производства – одного из ведущих в стране производителей инновационной климатической техники. Системы отвечают всем современным требованиям – санитарно-гигиеническим, эксплуатационным, экологическим, а также соответствуют нормам пожарной безопасности.

Согласно графику, генеральным подрядчиком ООО «ЭлинАльфа» на объекте продолжаются работы по созданию теплового контура здания – завершается укладка профлиста на основной арене, на малых аренах проводятся работы по утеплению и укладке фальцевой кровли, устанавливаются стеклопакеты. Также ведется работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

В рамках антиковидных мероприятий на стройплощадке проведена выездная вакцинация рабочих.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Для справки: строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.