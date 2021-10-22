Новикомбанк рассказал о финансировании инвестпроектов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, провел семинары на тему «Организация финансирования инвестиционных проектов. Практика Новикомбанка». Сотрудники банка рассказали представителям промышленных предприятий об организации финансирования проектов на конкретных примерах.

Также были рассмотрены возможности мер господдержки для решения задач, связанных с диверсификацией производства. Мероприятия состоялись в рамках сотрудничества банка с Академией Ростеха.

Поддержка проектов диверсификации – приоритетное направление деятельности Новикомбанка, опорного банка промышленности Госкорпорации Ростех. За время своей работы Новикомбанк накопил значительный опыт обслуживания промышленных предприятий. Благодаря глубоким экспертным компетенциям банком был разработан новый алгоритм взаимодействия с клиентами. Его суть заключается в сопровождении проекта с начальной стадии до закрытия сделки. При этом банк выступает в роли «генерального конструктора» комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала и меры господдержки.

«Организация финансирования с интеграцией в сделку релевантных мер господдержки – это реальная возможность снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции», – отметила корпоративный директор Департамента развития бизнеса Ирина Сербина. В ходе своего выступления она также подробно рассказала о действующей системе мер господдержки промышленности, включая механизмы льготного кредитования и займов, гарантийной поддержки, форм стимулирования масштабных инвестиций и прямых субсидий организациям. Эксперт подчеркнула, что в помощь клиентам Новикомбанк создал специализированную корпоративную базу знаний «Библиотеку мер государственной поддержки», в которой все меры структурированы по отраслям, сегментам и видам.

О том, как именно структурируются сделки с мерами господдержки в Новикомбанке на конкретных примерах показал исполняющий обязанности директора Департамента сложноструктурированных продуктов Алексей Грабаров. В своей презентации он подробно рассказал о базовых понятиях и ключевых аспектах организации финансирования в рамках нового алгоритма, о взаимодействии участников проекта и заключении соглашения об организации финансирования.

По словам Алексея Грабарова, Новикомбанк на практике доказал, что благодаря использованию мер господдержки и грамотной организации финансирования проекта можно достичь существенной экономии финансовых ресурсов и одновременно увеличить долю гражданской продукции на промышленных производствах.

В ходе семинара участники также обсудили принципы и критерии отбора проектов, особенности финансового моделирования и прогнозирования, основные риски проектов и методы их хеджирования. Об этом, а также о слиянии и поглощении (M&A) как методе достижения целей диверсификации производства рассказал старший вице-президент, директор Департамента анализа и контроля рисков Карен Эдонц.

Вебинары Новикомбанка прослушали более 200 человек, большую часть аудитории составили представители финансовых подразделений предприятий реального сектора экономики. Участники высоко оценили уровень представленной программы, отметили новизну и актуальность информации.