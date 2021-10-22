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Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего

Фото Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего
Фото Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего

Фото pixabay.com

В Новосибирске ранее судимый мужчина накинулся с ножом на двух незнакомцев. Один из них умер, другого удалось спасти.

В Новосибирске 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения накинулся с ножом на двух незнакомцев. Один от полученных ран скончался на месте, другого смогли спасти. Нападавшему дали 13 лет колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 25 сентября 2020 года. У магазина в Кировском районе нетрезвый 27-летний мужчина встретил двух незнакомцев. Между ними произошёл конфликт, и новосибирец достал нож. Обоим он нанёс ножевые удары в разные части тела. Один из мужчин скончался на месте, другого чудом удалось спасти.

Нападавшего на время расследования заключили под стражу. Его обвинили в преступлениях по нескольким статьям: ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Свою вину в преступлении он признал лишь частично. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Новосибирске прохожие спасли женщину от избиения сожителя, который ранее был судим за убийство.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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