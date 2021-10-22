Новосибирец получил 13 лет колонии за убийство случайного прохожего

Фото pixabay.com

В Новосибирске ранее судимый мужчина накинулся с ножом на двух незнакомцев. Один из них умер, другого удалось спасти.

В Новосибирске 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения накинулся с ножом на двух незнакомцев. Один от полученных ран скончался на месте, другого смогли спасти. Нападавшему дали 13 лет колонии строгого режима, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, инцидент произошёл 25 сентября 2020 года. У магазина в Кировском районе нетрезвый 27-летний мужчина встретил двух незнакомцев. Между ними произошёл конфликт, и новосибирец достал нож. Обоим он нанёс ножевые удары в разные части тела. Один из мужчин скончался на месте, другого чудом удалось спасти.

Нападавшего на время расследования заключили под стражу. Его обвинили в преступлениях по нескольким статьям: ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Свою вину в преступлении он признал лишь частично. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Новосибирске прохожие спасли женщину от избиения сожителя, который ранее был судим за убийство.