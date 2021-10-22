СК завёл дело после падения пары из окна на Челюскинцев в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело утром по факту гибели мужчины и женщины на улице Челюскинцев в Новосибирске. По предварительной информации, пара выпала из окна.

В пятницу, 22 октября, прохожие обнаружили под окнами дома № 48/1 на улице Челюскинцев в Новосибирске тела двух погибших — мужчины и женщины. Предположительно, они выпали из окна.

«Возбуждено уголовное дело, пока другой информации нет», — пояснили журналисту Сиб.фм в Следственном комитете.

Мужчина и женщина снимали в этом доме квартиру, жили вместе с ребёнком школьного возраста — в момент трагедии, по словам соседей, мальчик находился в школе. Известно, что пара выпала с пятого этажа. Женщина была 1989 года рождения, мужчина — 1978-го.

Главный врач городской станции скорой помощи Ирина Большакова ранее сообщила, что медики прибыли на место в 08:48, спустя 7 минут после того, как поступил вызов. Мужчина и женщина получили несовместимые с жизнью травмы, характерные при падении с высоты.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области позднее передали, что на месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Следственного комитета. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, ранее из окна многоэтажки в Новосибирске выпала женщина. Трагедия произошла 29 сентября на улице Высоцкого. В результате падения она скончалась.

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