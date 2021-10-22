Осталась неделя: 1 ноября закончится приём заявлений на выплату 10000 рублей на школьников

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

До какого числа регистрируют заявления на выплату десяти тысяч рублей на школьников, какие документы необходимо подготовить и сколько обрабатывается заявка на выплату — в обзоре Сиб.фм.

Кто может получить 10 000 рублей на детей в 2021 году

Изначально такая мера поддержки планировалась только для школьников, но позже список тех, кто может получить помощь, расширили. На данный момент выплату размером 10 тысяч рублей имеют право получить следующие категории граждан:

родители или законные представители (усыновители, опекуны, попечители) детей от 6 до 17 лет включительно;

родители или законные представители детей, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября 2021 года;

родители или законные представители детей, которым до 2 июля 2021 года ещё не исполнилось 18 лет;

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по основным общеобразовательным программам.

До какого числа необходимо подать заявление

Всем, кто хочет успеть получить выплату, необходимо заполнить заявление до 1 ноября 2021 года.

Желающие получить 10 тысяч рублей, полагающиеся на школьников, могут подать заявление до 31 октября включительно.

Важно помнить, что если получателей выплаты в семье больше одного, необходимо заполнять отдельное заявление на каждого из них.

Необходимо внимательно заполнять бланки — каждая ошибка отодвигает срок выплаты, так как потребуется переоформление документов.

Обработка заявления занимает от 5 дней.

Для оформления документов понадобятся:

паспорт заявителя;

свидетельства о рождении на каждого ребёнка;

банковские реквизиты — важно указать реквизиты не карты, а счёта.

Оперативнее всего выплату можно оформить через сайт «Госуслуги». Но если у заявителя нет подтверждённой учётной записи на портале, оформить заявление на выплату можно через МФЦ или ПФР.

Как ранее писал Сиб.фм, в ноябре график выплаты пенсий изменится только для тех, кто получает деньги 4 ноября, — средства придут 1 или 2 числа.

Напомним, до 22 ноября все граждане, которые были награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат по 50 тысяч рублей.