Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы

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Мощная лаборатория со всеми видами диагностики, детская хирургическая служба, оборудованное досуговое пространство – после переезда из Краснообска полностью выстроена работа детского онкогематологического отделения областной больницы.

22 октября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов проконтролировал организацию деятельности отделения детской онкологии и гематологии. Развитие системы здравоохранения – приоритетное направление в деятельности правительства региона.

«Сегодня, общаясь с пациентами и работниками отделения, убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. С главным врачом мы обсудили перспективы дальнейшего развития отделения. Мы будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей», – отметил Юрий Петухов.

Детское отделение гематологии и онкологии переехало на время ремонта из Краснообска в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября. Его разместили в помещениях бывшего перинатального центра, было перевезено всё оборудование, переведён медицинский персонал. Сегодня в отделении созданы необходимые условия для комфортного пребывания молодых пациентов и их родителей.

«Мы переехали максимально оперативно – в течение месяца практически выстроен новый раздел работы больницы. Самое главное, что удалось сохранить практически весь коллектив – почти 30 человек сотрудников детского онкогематологического центра сегодня являются сотрудниками областной клинической больницы. Очень важно для ребятишек, для мам, что их доктора и медицинские сестры рядом, – отметил главный врач больницы Анатолий Юданов. – Технологии и возможности областной больницы позволяют проводить любую консультацию, осмотр узкого специалиста, любой вид обследования – лабораторного, диагностического, в самый короткий промежуток времени».

На базе областной клинической больницы работает мощная лаборатория со всеми видами диагностики, в том числе лучевой: УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф, МРТ. Действует детская хирургическая служба и имеется возможность обеспечить в круглосуточном режиме практически любые диагностические исследования.

Ранее во время рабочего визита в Новосибирскую область специалистов ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России во главе с генеральным директором, доктором медицинских наук, профессором Галиной Новичковой, отметили, что в регионе ведётся большая работа, региональное министерство здравоохранения четко выполняет все выданные рекомендации по совершенствованию работы онкогематологической службы.

«В настоящее время договорённость с центром Рогачёва соблюдается. Для нас это очень важно. Первичные пациенты, пациенты с тяжёлым течением заболевания в режиме онлайн консультируются специалистами нашего федерального центра, по сути, ежедневно. Эта практика будет сохраняться. Дополнительно наши специалисты съездили в центр Рогачёва, в ближайшее время планируется выезд ещё нескольких человек для того, чтобы перенять опыт ведущей медицинской организации», – подчеркнул Анатолий Юданов.