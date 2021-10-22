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Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы

Фото Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы
Фото Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы

Фото nso.ru

Мощная лаборатория со всеми видами диагностики, детская хирургическая служба, оборудованное досуговое пространство – после переезда из Краснообска полностью выстроена работа детского онкогематологического отделения областной больницы.

22 октября первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов проконтролировал организацию деятельности отделения детской онкологии и гематологии. Развитие системы здравоохранения – приоритетное направление в деятельности правительства региона.

«Сегодня, общаясь с пациентами и работниками отделения, убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. С главным врачом мы обсудили перспективы дальнейшего развития отделения. Мы будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей», – отметил Юрий Петухов.

Фото Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы 2

Детское отделение гематологии и онкологии переехало на время ремонта из Краснообска в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября. Его разместили в помещениях бывшего перинатального центра, было перевезено всё оборудование, переведён медицинский персонал. Сегодня в отделении созданы необходимые условия для комфортного пребывания молодых пациентов и их родителей.

«Мы переехали максимально оперативно – в течение месяца практически выстроен новый раздел работы больницы. Самое главное, что удалось сохранить практически весь коллектив – почти 30 человек сотрудников детского онкогематологического центра сегодня являются сотрудниками областной клинической больницы. Очень важно для ребятишек, для мам, что их доктора и медицинские сестры рядом, – отметил главный врач больницы Анатолий Юданов. – Технологии и возможности областной больницы позволяют проводить любую консультацию, осмотр узкого специалиста, любой вид обследования – лабораторного, диагностического, в самый короткий промежуток времени».

Фото Первый замгубернатора региона Юрий Петухов проконтролировал работу детского онкогематологического отделения областной больницы 3

На базе областной клинической больницы работает мощная лаборатория со всеми видами диагностики, в том числе лучевой: УЗИ экспертного класса, компьютерный томограф, МРТ. Действует детская хирургическая служба и имеется возможность обеспечить в круглосуточном режиме практически любые диагностические исследования.

Ранее во время рабочего визита в Новосибирскую область специалистов ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва» Минздрава России во главе с генеральным директором, доктором медицинских наук, профессором Галиной Новичковой, отметили, что в регионе ведётся большая работа, региональное министерство здравоохранения четко выполняет все выданные рекомендации по совершенствованию работы онкогематологической службы.

«В настоящее время договорённость с центром Рогачёва соблюдается. Для нас это очень важно. Первичные пациенты, пациенты с тяжёлым течением заболевания в режиме онлайн консультируются специалистами нашего федерального центра, по сути, ежедневно. Эта практика будет сохраняться. Дополнительно наши специалисты съездили в центр Рогачёва, в ближайшее время планируется выезд ещё нескольких человек для того, чтобы перенять опыт ведущей медицинской организации», – подчеркнул Анатолий Юданов.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Правительство Новосибирской области
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Новосибирская областная клиническая больница
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