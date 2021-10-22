Причину взрыва на производстве пороха под Рязанью назвали в МЧС

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О том, почему случился пожар на производстве пороха в посёлке Рязанской области, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как пояснили представители ведомства, пожар на производстве пороха в посёлке Лесном Шиловского района, котрый относится к Рязанской области, произошёл из-за нарушения технологического процесса в одном из цехов.

В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в службу утром 22 октября, в 08:22 по московскому времени.

Как передал Telegram-канал РИА Новости, распространившийся огонь спровоцировал взрыв, из-за которого погибли семь человек. Пожар охватил площадь в 160 квадратных метров.

NEWS.ru задал вопрос о количестве погибших: в региональном главке МЧС ответили, что данные уточняются.

Как сообщили в Telegram-канал SHOT, в результате взрыва здание предприятие было разрушено.