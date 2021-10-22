Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Причину взрыва на производстве пороха под Рязанью назвали в МЧС

Фото Причину взрыва на производстве пороха под Рязанью назвали в МЧС
Фото Причину взрыва на производстве пороха под Рязанью назвали в МЧС

Фото с сайта pixabay.com

О том, почему случился пожар на производстве пороха в посёлке Рязанской области, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как пояснили представители ведомства, пожар на производстве пороха в посёлке Лесном Шиловского района, котрый относится к Рязанской области, произошёл из-за нарушения технологического процесса в одном из цехов.

В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в службу утром 22 октября, в 08:22 по московскому времени.

Как передал Telegram-канал РИА Новости, распространившийся огонь спровоцировал взрыв, из-за которого погибли семь человек. Пожар охватил площадь в 160 квадратных метров.

NEWS.ru задал вопрос о количестве погибших: в региональном главке МЧС ответили, что данные уточняются.

Как сообщили в Telegram-канал SHOT, в результате взрыва здание предприятие было разрушено.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

1

Теги

авария
производство
взрыв
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23930
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
18367
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15534
Отец погибшего под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева заявил о провокациях на месть полицейскому
13562
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
12916
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
11722
График выплаты пенсий изменится в ноябре 2021 года
11409
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона