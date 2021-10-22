Прилетевшей в Париж Собчак напомнили о жертве ДТП из Новосибирска

Коллаж с сайта lena-miro.ru, Instagram.com

Популярная блогерша осудила Ксению Собчак за отдых в Париже после смертельного ДТП, в котором погибла уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова.

9 октября в Сочи произошло смертельное ДТП с участием известной телеведущей Ксении Собчак. В нём погибла 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова, у которой остались 7-летняя дочь и мама. Спустя две недели о трагедии практически забыли, однако у некоторых поведение журналистки вызывает шок – накануне Собчак отправилась в Париж.

На фото Екатерина Тарасова

На это обратила внимание известная блогерша Лена Миро, которую читают более 44 тысяч человек. Женщина обратила внимание на то, что Ксения Собчак отправилась в Париж со своим сыном. Журналистка активно выкладывает отдых в Instagram. А блогер с иронией описывает, как прекрасно в столице Франции: тёплая жёлтая осень, круассаны, красивая сервировка... В отличие от Новосибирска.

«“Мама, а почему так быстро опять холодно?” – спрашивает Ксению сын Платон. “Потому что это Родина, сынок!” – отвечает [Ксения] и запиливает диалог в Instagram. Возможно, из парижского кафе, попивая шампанское в ожидании пасты с морепродуктами”»,

– придумала диалог блогерша.

В это время тело Екатерины Тарасовой лежит в «мёрзлой новосибирской земле», а её 7-летняя дочка больше никогда не сможет задать маме ни один свой вопрос.

«“Мама, а почему так быстро опять холодно?” – даже такую простую вещь девочке не спросить у мамы. Ведь мамы-то больше нет”»,

– заключает Лена Миро.

Напомним, ранее подруги погибшей в ДТП с Собчак уроженки Новосибирска пришли на эфир к Малахову.