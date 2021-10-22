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Прилетевшей в Париж Собчак напомнили о жертве ДТП из Новосибирска

Фото Прилетевшей в Париж Собчак напомнили о жертве ДТП из Новосибирска
Фото Прилетевшей в Париж Собчак напомнили о жертве ДТП из Новосибирска

Коллаж с сайта lena-miro.ru, Instagram.com

Популярная блогерша осудила Ксению Собчак за отдых в Париже после смертельного ДТП, в котором погибла уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова.

9 октября в Сочи произошло смертельное ДТП с участием известной телеведущей Ксении Собчак. В нём погибла 35-летняя уроженка Новосибирска Екатерина Тарасова, у которой остались 7-летняя дочь и мама. Спустя две недели о трагедии практически забыли, однако у некоторых поведение журналистки вызывает шок – накануне Собчак отправилась в Париж.

Фото Прилетевшей в Париж Собчак напомнили о жертве ДТП из Новосибирска 2

На фото Екатерина Тарасова

На это обратила внимание известная блогерша Лена Миро, которую читают более 44 тысяч человек. Женщина обратила внимание на то, что Ксения Собчак отправилась в Париж со своим сыном. Журналистка активно выкладывает отдых в Instagram. А блогер с иронией описывает, как прекрасно в столице Франции: тёплая жёлтая осень, круассаны, красивая сервировка... В отличие от Новосибирска.

«Мама, а почему так быстро опять холодно? – спрашивает Ксению сын Платон. Потому что это Родина, сынок! – отвечает [Ксения] и запиливает диалог в Instagram. Возможно, из парижского кафе, попивая шампанское в ожидании пасты с морепродуктами”»,

– придумала диалог блогерша.

В это время тело Екатерины Тарасовой лежит в «мёрзлой новосибирской земле», а её 7-летняя дочка больше никогда не сможет задать маме ни один свой вопрос.

«Мама, а почему так быстро опять холодно? – даже такую простую вещь девочке не спросить у мамы. Ведь мамы-то больше нет”»,

– заключает Лена Миро.

Напомним, ранее подруги погибшей в ДТП с Собчак уроженки Новосибирска пришли на эфир к Малахову.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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