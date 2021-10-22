«Ребёнок вернётся со школы, а там такое…»: соседи рассказали о выпавших с 5 этажа мужчине и женщине в Новосибирске

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В Железнодорожном районе Новосибирска 22 октября погибли два человека, тела мужчины и женщины были найдены под окнами многоэтажного элитного дома на улице Челюскинцев. По словам соседей, у пары остался ребёнок. В момент инцидента он находился в школе.

Утром 22 октября в 08:41 на станцию скорой помощи в Новосибирске поступила информация о двух погибших на улице Челюскинцев. Под окнами элитного многоэтажного дома № 48/1 прохожие обнаружили тела мужчины и женщины.

Журналист Сиб.фм побывал на месте трагедии и выяснил, что погибла пара, которая арендовала в этом доме квартиру на пятом этаже. Соседи рассказали, что квартиросъёмщики производили приятное впечатление, с ними жил сын погибшей, мальчик 9-10 лет. В момент трагедии дома его не было.

«Ребёнок вернётся со школы, а там такое...» — отметила одна из соседок.

После этого в ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что школьник, по предварительной информации, с 21 октября находился не с матерью, а с отцом, с которым женщина была в разводе.

«С ним всё в порядке», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Жильцы дома также рассказали, что видели пару накануне, но ничего необычного не заметили. Приехавший с супругой на место трагедии брат умершей заявил, что в 7:00 она была ещё жива.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что медики прибыли к дому на Челюскинцев спустя 7 минут после вызова. Они установили, что погибшие получили травмы, характерные для падения с высоты.