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общество

Ремонт улицы Титова за 83 млн рублей заканчивается в Новосибирске

Фото Ремонт улицы Титова за 83 млн рублей заканчивается в Новосибирске
Фото Ремонт улицы Титова за 83 млн рублей заканчивается в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В конце октября в Новосибирске будет завершён ремонт улицы Титова — она входит в гостевой маршрут МЧМ-2023.

Ремонт улицы Титова, которая включена в гостевой маршрут Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023, закончат 25 октября. К этому времени на ней ликвидируют парковочные места и запустят выделенную для общественного транспорта полосу. Об этом сообщил на совещании по вопросам ремонта магистрали заместитель мэра Олег Клемешов.

Известно, что также на улице Титова установят 30 дополнительных светофоров, а также уложат поребрики в отдельных местах и асфальт на стыковочных подъездах. Также будет необходимо в ближайшие три дня переделать пандусы — такое поручение дала мэрия. Как пояснил Клемешов, сейчас поребрики расположены на 5 см выше, чем нужно — это затрудняет передвижение горожан на инвалидных колясках.

Также заместитель мэра подчеркнул: камеры фото- и видеофиксации установят на всём протяжении улицы. Отметил он и то, что парковка на улице Титова должна быть исключена. «В этой локации огромное количество парковочных мест: есть парковка на 450 и на 600 мест, уверен, найти себе парковочные места не проблема. Здесь ходит большое количество общественного транспорта, и выделенная полоса необходима», — заявил Клемешов.

В итоге на перестройку улицы Титова понадобилось 83 млн рублей. Их выделили из государственного бюджета в рамках программы «БЕзопасные качественные дороги».

Как ранее писал Сиб.фм, 13 октября на перекрёстке улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных провалился асфальт, в результате чего несколько автомобилей оказались в яме с кипятком.

Напомним, перекрытие улицы Ипподромской и площади Будагова продлили до 1 декабря.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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ремонт
Новосибирская область
строительство
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