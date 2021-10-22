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«Сибирь» выиграла матч с минским «Динамо» со счетом 3:2

Фото «Сибирь» выиграла матч с минским «Динамо» со счетом 3:2
Фото «Сибирь» выиграла матч с минским «Динамо» со счетом 3:2

Hcsibir.ru

Команда хоккейного клуба «Сибирь» одержала победу в матче с минским «Динамо» 22 октября со счетом 3:2.

Хоккеисты «Сибири» после нескольких сокрушительных поражений смогли одержать победу над минским «Динамо».

Итоговый счет матча – 3:2 – зафиксировался на табло уже в первом периоде. Первые два гола были на счету гостей, однако хоккеисты «Сибири» смогли вырваться вперед. Авторами шайб стали Никита Коротов, Александр Шаров и Никита Сетдиков.

Следующий матч хоккейного клуба «Сибирь» пройдет в Новосибирске 24 октября. Соперниками хоккеистов будет команда из Челябинска «Трактор».

Напомним, после серии сокрушительных поражений «Сибири» на льду руководство хоккейного клуба дало срок до конца октября на исправление ситуации главному тренеру ХК «Сибирь» Андрею Мартемьянову.

Ранее Сиб.фм писал о неудачах новосибирских хоккеистов.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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