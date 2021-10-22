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СК распространил фото предполагаемого убийцы 24-летней девушки в Новосибирске

Фото СК распространил фото предполагаемого убийцы 24-летней девушки в Новосибирске
Фото СК распространил фото предполагаемого убийцы 24-летней девушки в Новосибирске

Фото СУ СКР по Новосибирской области

21 октября в квартире в Ленинском районе Новосибирска было обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти. Силовики разыскивают предполагаемого убийцу.

Новосибирские следователи распространили фото предполагаемого убийцы 24-летней девушки. Тело сибирячки с признаками насильственной смерти было обнаружено 21 октября в квартире в Ленинском районе города.

По факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Фото СК распространил фото предполагаемого убийцы 24-летней девушки в Новосибирске 2

22 октября силовики распространили фото мужчины, который может быть причастен к совершению преступления.

«Всех, кто опознает мужчину, просим обратиться к нам по адресу город Новосибирск, улица Костычева, дом № 16 либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8 (913) 399-32-96», – сообщили в СКР по Новосибирской области.

Напомним, 22 октября в Новосибирске под окнами дома на улице Челюскинцев были обнаружены тела мужчины и женщины.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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