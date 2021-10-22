Смертность подскочит в разы: учёные заявили о новой опасной мутации коронавируса

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

AY.4.2 – новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаружен в России. Он является мутацией опасного штамма «дельта» и ещё более заразен. Что будет со смертностью в случае распространения AY.4.2, пока неизвестно, но до сих пор каждая новая мутация коронавируса приносила более высокую летальность вопреки закономерностям вирусологии.

Ещё один вариант коронавируса – штамм AY.4.2, обнаружен в России, сообщил 21 октября руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Учёные считают новый штамм ответвлением мутации «дельта», уже натворившей бед. С агрессивностью штамма «дельта» вирусологи связывают причины осеннего всплеска заболеваемости и смертей в России.

«В первую очередь это (причина всплеска смертей среди заболевших COVID-19. – Прим. ред.) пришедший к нам вариант «дельта», – говорил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов.

Специалисты подчёркивают, что для защиты от «дельты» человеку требуется более высокий иммунитет и уровень антител.

Рост смертности от коронавируса в октябре 2021 года. Инфографика «Яндекс»

Будет ли штамм AY.4.2 хуже «дельты»? До сих пор каждая новая мутация коронавируса оказывалась опаснее для человечества.

«Пока каждый следующий вирус был хуже предыдущих. Нулевой уханьский штамм из Китая имел летальность 3 процента, а заразность до 30 процентов. У британского штамма «альфа» летальность уже 5 процентов, распространённость до 50 процентов. У «дельты» распространённость уже до 80 процентов. Это значит, если заражённый человек войдёт в комнату с 10 здоровыми людьми, 8 из них заразятся», – рассказывал Сиб.фм заведующий ПЦР-лабораторией клиники «Санитас», кандидат медицинских наук Вячеслав Романов.

Новый штамм коронавируса AY.4.2 характеризуется ещё более высокой контагиозностью – один носитель может заразить сразу девять человек. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, новая мутация заразнее, чем «дельта»-штамм, который сейчас доминирует на территории России.

«Предполагается, что на 15 процентов более заразителен», – цитирует эксперта «Российская газета».

Учёные пока не озвучивают прогнозов, какой будет летальность в случае распространения AY.4.2. Но если она увеличится, то новый штамм только усилит парадокс коронавируса SARS-CoV-2, который ставит в тупик учёных, нарушая привычные закономерности. Ведь на протяжении всей истории человечества новые вирусы мутируют, слабеют, теряют смертельную агрессивность (хотя и становятся более заразными) и переходят в разряд сезонных заболеваний, как грипп. Но почему-то коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший мировую пандемию COVID-19, ведёт себя иначе.

До сих пор с каждой мутацией коронавирус становится ещё более агрессивным и заразным, фактически нарушая законы природы.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России введены «ковидные каникулы».