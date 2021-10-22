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Сотрудники ДПС в Красноярске показали свою версию «Игры в кальмара»

Фото Сотрудники ДПС в Красноярске показали свою версию «Игры в кальмара»
Фото Сотрудники ДПС в Красноярске показали свою версию «Игры в кальмара»

Фото из группы «ГИБДД 24» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

Красноярские автоинспекторы решили повторить успех корейских режиссёров и сняли собственную «Игру в кальмара». Видео появилось в Сети.

Нашумевший сериал «Игра в кальмара» по-прежнему остаётся одним из самых обсуждаемых. Инспекторы ГИБДД из Красноярска решили использовать это и сняли по мотивам хита Netflix собственное видео.

Ролик появился в группе «ГИБДД 24» в социальной сети «ВКонтакте». Он начинается с того, что люди переходят дорогу на зелёный сигнал светофора, который сменяется красным. Один из пешеходов не успевает вовремя завершить переход. После этого автоинспектор разворачивает голову на 180 градусов, как кукла в первой серии «Игры в кальмара» под названием «Тише едешь — дальше будешь», и фиксирует правонарушение. В следующем кадре он выписывает штраф.

Фото Сотрудники ДПС в Красноярске показали свою версию «Игры в кальмара» 2

Посмотреть само видео можно ниже.

Напомним, сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix. Доходы от выпуска принесли компании почти 900 млн долларов. В чём успех сериала, сценарий которого долгое время не хотели воплощать в жизнь, читайте по ссылке.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Красноярский край
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