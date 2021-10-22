Сплошные проверки масочного режима в ТЦ и кафе пройдут в Новосибирске на следующей неделе

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В Новосибирске на следующей неделе пройдут масштабные рейды по соблюдению ограничительных мер.
В первую очередь будут проверять торгово-развлекательные центры, организации общепита и досуга Новосибирска и районов области. Об этом сообщили власти региона.
На следующей неделе сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором проведут массовые рейды по соблюдению требования масочного режима и выполнению ограничительных мер.
Сейчас в регионе наблюдается ухудшение эпидобстановки. Поэтому важно усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
За текущую неделю в Новосибирске проверили соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм в 15 торговых точках и общепитах в двух торговых центрах, в 125 отдельных магазинах, а также в кинотеатрах и филармониях. Выявлено пять нарушений. На виновников несоблюдения ограничительных мер составлены административные протоколы.
Кроме того, проверки прошли и на дорогах города – более 30 горожан были привлечены к административной ответственности. Рейды коснулись и туристических объектов: отелей и хостелов, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Напомним, власти региона одобрили продление ограничительных мер до 30 ноября. С 8 ноября в области будет действовать система QR-кодов.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию.
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