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общество

Сплошные проверки масочного режима в ТЦ и кафе пройдут в Новосибирске на следующей неделе

Фото Сплошные проверки масочного режима в ТЦ и кафе пройдут в Новосибирске на следующей неделе
Фото Сплошные проверки масочного режима в ТЦ и кафе пройдут в Новосибирске на следующей неделе

Pixabay.com

В Новосибирске на следующей неделе пройдут масштабные рейды по соблюдению ограничительных мер.

В первую очередь будут проверять торгово-развлекательные центры, организации общепита и досуга Новосибирска и районов области. Об этом сообщили власти региона.

На следующей неделе сотрудники полиции совместно с Роспотребнадзором проведут массовые рейды по соблюдению требования масочного режима и выполнению ограничительных мер.

Сейчас в регионе наблюдается ухудшение эпидобстановки. Поэтому важно усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

За текущую неделю в Новосибирске проверили соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм в 15 торговых точках и общепитах в двух торговых центрах, в 125 отдельных магазинах, а также в кинотеатрах и филармониях. Выявлено пять нарушений. На виновников несоблюдения ограничительных мер составлены административные протоколы.

Кроме того, проверки прошли и на дорогах города – более 30 горожан были привлечены к административной ответственности. Рейды коснулись и туристических объектов: отелей и хостелов, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Напомним, власти региона одобрили продление ограничительных мер до 30 ноября. С 8 ноября в области будет действовать система QR-кодов.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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