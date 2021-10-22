Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Топ-менеджера «Мираторга» Курдюкова суд отпустил под домашний арест в Новосибирске

Фото Топ-менеджера «Мираторга» Курдюкова суд отпустил под домашний арест в Новосибирске
Фото Топ-менеджера «Мираторга» Курдюкова суд отпустил под домашний арест в Новосибирске

Фото pixabay.com

Главу новосибирского «Мираторга», обвиняемого в коррупции, перевели на домашний арест.

Калининский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения руководителю местного дивизиона ООО «ТК «Мираторг» Алексею Курдюкову. Ранее он находился под стражей, но его перевели на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

«Курдюкову А. С. изменена мера пресечения на домашний арест с запретом пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», – говорится на сайте суда.

Напомним, главу новосибирского дивизиона «Мираторга» задержали в конце августа за вымогательство. Он обвинялся в коррупции – ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Способствовала задержанию внутренняя служба безопасности.

По информации следователей, Курдюков с июля 2020 года по май 2021 года получил более 1,5 млн рублей. В компании рассказывали, что бизнесмен использовал своё служебное положение и вымогал деньги с других фирм за увеличение объёмов перевозок. В качестве незаконного вознаграждения он предлагал начальникам предприятий отдавать ему 3 % выручки от месячного оборота.

Напомним, руководителя новосибирского дивизиона компании ООО «ТК «Мираторг» Курдюкова задержали в конце августа, его заключили под стражу на два месяца. Позднее силовики раскрыли подробности и причины задержания.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

23194
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
15487
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15195
Отец погибшего под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева заявил о провокациях на месть полицейскому
13320
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
12822
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
11320
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона
10970
Новосибирские осуждённые в русских народных костюмах спели романс «Не для меня придёт весна»