Топ-менеджера «Мираторга» Курдюкова суд отпустил под домашний арест в Новосибирске

Фото pixabay.com

Главу новосибирского «Мираторга», обвиняемого в коррупции, перевели на домашний арест.

Калининский районный суд Новосибирска изменил меру пресечения руководителю местного дивизиона ООО «ТК «Мираторг» Алексею Курдюкову. Ранее он находился под стражей, но его перевели на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда.

«Курдюкову А. С. изменена мера пресечения на домашний арест с запретом пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"», – говорится на сайте суда.

Напомним, главу новосибирского дивизиона «Мираторга» задержали в конце августа за вымогательство. Он обвинялся в коррупции – ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Способствовала задержанию внутренняя служба безопасности.

По информации следователей, Курдюков с июля 2020 года по май 2021 года получил более 1,5 млн рублей. В компании рассказывали, что бизнесмен использовал своё служебное положение и вымогал деньги с других фирм за увеличение объёмов перевозок. В качестве незаконного вознаграждения он предлагал начальникам предприятий отдавать ему 3 % выручки от месячного оборота.

Напомним, руководителя новосибирского дивизиона компании ООО «ТК «Мираторг» Курдюкова задержали в конце августа, его заключили под стражу на два месяца. Позднее силовики раскрыли подробности и причины задержания.