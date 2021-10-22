Топ-менеджера «Новосибирскавтодора» оштрафовали на 500 тысяч рублей за попытку дачи взятки ТУАД

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области продолжается расследование дел о взятках в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД). Накануне суд вынес приговор топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» за попытку дачи взятки представителю дорожного управления.

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор топ-менеджеру «Новосибирскавтодора» Сергею Илюшину. Его признали виновным в попытке дачи взятки экс-главе ТУАД Новосибирской области Михаилу Чуманову. Об этом рассказали в пресс-службе райсуда.

Известно, что Илюшин был директором по эксплуатации и содержанию дорог. Его подозревали в попытке дачи взятки в 100 тысяч рублей представителю ТУАД. Топ-менеджер пошёл на сотрудничество со следствием и признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор мужчине и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. На данный момент решение не вступило в законную силу.

Бывший директор ТУАД Чуманов также является фигурантом другого уголовного дела по коррупции. Ущерб от его незаконных действий оценили в 5,1 млн рублей. Кроме того, следователи задержали его брата Михаила Листопада, который является предполагаемым посредников в передаче денег. Также полицейские задержали другого представителя дорожной сферы Самира Абдуллаева.

В рамках дела о взятках в ТУАД также арестовали замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Позднее дело было переквалифицировано в крупную растрату. Мужчина на данный момент находится в СИЗО.

Напомним, ранее в Новосибирске заключили под стражу замминистра ЖКХ Нормайкина за взятку в 2 млн рублей. Второго фигуранта по уголовному делу Долгову, который предположитель дал взятку, отпустили на свободу.