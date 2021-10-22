В Новосибирске агрессивный пёс пьяного хозяина разорвал чужую собаку

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Жительница Калининского района Новосибирска 22 октября обратилась в полицию в связи с гибелью своей собаки. По словам горожанки, её питомца на её глазах растерзал чужой пёс.

Днём в пятницу, 22 октября, в полицию поступило заявление от жительницы Калининского района. По словам горожанки, её собаку на её глазах во дворе дома по адресу ул. Земнухова, 8 растерзал соседский пёс.

В полиции начали проверку, причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

«Вести Новосибирск» со ссылкой на очевидцев сообщают, что хозяин собаки, разорвавшей питомца женщины, был пьян и не реагировал на происходящее. Положить конец происходящему смог случайный прохожий, который появился с куском трубы и ударил пса. Старший по дому № 8 Александр Мартынов отметил, что собака совершила нападение не в первый раз.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как собаку в Новосибирске на глазах хозяйки убил мужчина. Он пнул тойтерьера, и тот моментально скончался.