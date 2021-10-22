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В Новосибирске молодая женщина погибла при падении из окна дома на улице Троллейной

Фото В Новосибирске молодая женщина погибла при падении из окна дома на улице Троллейной
Фото В Новосибирске молодая женщина погибла при падении из окна дома на улице Троллейной

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Тело женщины обнаружено под окнами дома на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска в пятницу, 22 октября.

В пятницу, 22 октября, молодая женщина погибла при падении с высоты седьмого этажа дома № 14 по улице Троллейной в Новосибирске.

Тело сибирячки под окнами высотки обнаружили прохожие. Они же вызвали на место скорую помощь.

Как сообщила главный врач станции скорой помощи в Новосибирской области Ирина Большакова, погибшей на вид около 30-35 лет. На теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

Напомним, 22 октября, в пятницу, в Новосибирске мужчина и женщина погибли при падении из окна дома по улице Челюскинцев. Все подробности гибели пары рассказали здесь.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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