В Новосибирске молодая женщина погибла при падении из окна дома на улице Троллейной

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»
Тело женщины обнаружено под окнами дома на улице Троллейной в Ленинском районе Новосибирска в пятницу, 22 октября.
В пятницу, 22 октября, молодая женщина погибла при падении с высоты седьмого этажа дома № 14 по улице Троллейной в Новосибирске.
Тело сибирячки под окнами высотки обнаружили прохожие. Они же вызвали на место скорую помощь.
Как сообщила главный врач станции скорой помощи в Новосибирской области Ирина Большакова, погибшей на вид около 30-35 лет. На теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.
Напомним, 22 октября, в пятницу, в Новосибирске мужчина и женщина погибли при падении из окна дома по улице Челюскинцев. Все подробности гибели пары рассказали здесь.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают