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В Новосибирске полиция 12 дней не реагировала на жалобу о проколотом линейкой глазе школьницы

Фото В Новосибирске полиция 12 дней не реагировала на жалобу о проколотом линейкой глазе школьницы
Фото В Новосибирске полиция 12 дней не реагировала на жалобу о проколотом линейкой глазе школьницы

Фото pixabay.com

В Новосибирске 13-летний ученик проткнул глаз одноклассницы линейкой на 6 мм. Инспектор приступил к проверке инцидента спустя 2 недели, а в гимназии за ребёнком никто не следил, хотя он находился на учёте.

Вечером 23 сентября семиклассник кинул в голову своей одноклассницы линейку. Канцелярский предмет попал острым углом в левый глаз 13-летней девочки на 6 мм. После инцидента девочку госпитализировали в облбольницу для проведения операций на глазу. Однако в школе о данном инциденте не сообщили, а проверку начали только через 12 дней после заявления матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как показала прокурорская проверка, мама девочки подала заявление в полицию 29 сентября. Однако инспектор отдела полиции № 8 «Кировский» фактически приступил к проверке только спустя 12 дней после того, как история завирусилась в СМИ. По этой причине с мальчиком не была организована профилактическая работа. Прокурор вынес представление начальнику данного отдела.

Представление было вынесено и директору гимназии № 7 «Сибирская», где произошёл инцидент. Во-первых, там не проводили надлежащую проверку за 13-летним мальчиком – он находился на внутришкольном учёте. Во-вторых, гимназия своевременно не направила информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Новосибирского района.

«Прокуратура также взяла на контроль результаты уголовно-процессуальной проверки, проводимой по факту произошедшего следственным отделом по Кировскому району следственного управления регионального СКР», – сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Новосибирске школьник с пистолетом выложил в TikTok видео с угрозами.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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