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В Новосибирске рецидивист устроил поножовщину возле магазина

Фото В Новосибирске рецидивист устроил поножовщину возле магазина
Фото В Новосибирске рецидивист устроил поножовщину возле магазина

Pixabay.com

Ранее судимый житель Новосибирска отправится в колонию строго режима на 13 лет за поножовщину возле магазина. Преступник нанес множественные ножевые ранения своим жертвам, один из пострадавших погиб.

В Новосибирске вынесли приговор 27-летнему местному жителю. Его признали виновным в покушении на убийство двух лиц, сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Новосибирской области.

Пьяный мужчина в прошлом сентябре устроил конфликт с двумя незнакомыми людьми около магазина на улице Римского-Корсакова. Одному мужчине он нанес удары ножом в живот, шею и голову, второго ударил ножом в грудь и живот. В результате один из пострадавших скончался от полученных травм.

Мужчина ранее был судим. Сейчас он частично признал свою вину. Суд лишил его свободы на 13 лет. Учитывая состав преступления, отбывать наказание преступник будет в колонии строго режима. Впоследствии его ждет ограничение свободы сроком на один год, рассказали в следственном комитете региона.

17 октября в Новосибирске пьяный пенсионер убил своего собутыльника за отказ покинуть его квартиру.

Ранее Сиб.фм писал, что под Новосибирском мужчина зверски расправился над своей пожилой соседкой. Он снял с пенсионерки скальп и спрятал тело убитой в лесополосе. За это он получил 11,5 лет лишения свободы.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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