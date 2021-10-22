Выходные в ноябре-2021: продлят ли «ковидные каникулы» после 7 ноября

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Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября и отметил, что в случае необходимости этот период может быть увеличен. Однако соответствующее решение будут принимать уже власти субъектов. Продлят ли регионы ковидные каникулы — в материале Сиб.фм.
Дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года в России будут нерабочими. Решение об этом 20 октября принял президент РФ Владимир Путин.
«Наша главная задача сегодня — «сбить» темпы распространения инфекции. «Сбить» пик новой волны эпидемии. Поэтому я поддерживаю предложение [вице-премьера Татьяны Голиковой] ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября», — пояснил глава государства на совещании с членами правительства в минувшую среду.
В тот же день Путин подписал соответствующий указ и отметил, что период нерабочих дней после 7 ноября может быть продлён.
Решение об этом власти субъектов будут принимать уже самостоятельно, исходя из локальной эпидемиологической обстановки.
Продлят ли нерабочие дни после 7 ноября
Пока ни один из регионов не сообщил о продлении «ковидных каникул» после 7 ноября. При этом власти Москвы, в связи с развитием ситуации «по худшему сценарию», приняли решение начать их раньше — с 28 октября. Путин говорил о том, что при необходимости нерабочие дни могут быть объявлены уже с 23-го числа.
В Новосибирской области решили, что эпидемиологическая обстановка в регионе не настолько тяжёлая, чтобы объявлять нерабочие дни с 23 октября. При этом вопрос с продлением отдыха пока оставили открытым.
Напомним, что в регионе, несмотря на рост заболеваемости, пока также не планируют менять сроки школьных каникул.
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