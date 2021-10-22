Ясновидящая Ванга была права: учёные предупредили о катастрофе пострашнее коронавируса

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Повышение температуры на Земле станет страшным вызовом для здоровья людей, а последствия глобального потепления будут гораздо хуже последствий пандемии коронавируса. Уже сегодня от последствий потепления ежегодно умирают более 7 млн человек – больше, чем от коронавируса, предупреждают учёные. И растёт число природных катаклизмов, как и предсказывала знаменитая болгарская прорицательница Ванга.

Учёные бьют тревогу – загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива приводит к преждевременной смерти более семи миллионов человек ежегодно.

Специалисты сферы здравоохранения со всего мира подписали петицию к руководителям стран, которые примут участие в конференции по изменению климата (COP26) в шотландском Глазго. В больницах и населённых пунктах планеты врачи уже сталкиваются с этими изменениями. В петиции указано, что в этом году в Китае, Индии, Пакистане, Вьетнаме, Канаде, Германии и Бельгии произошли крупные катаклизмы.

Знаменитая болгарская предсказательница Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева Гуштерова) скончалась четверть века тому назад, но к её предсказаниям люди продолжают прислушиваться с особым вниманием. Считается, что Ванга предсказала распад Советского Союза, трагедию 11 сентября в Нью-Йорке, Чернобыльскую катастрофу. Толкователи прорицаний Ванги не сомневаются, что она предвидела пандемию коронавируса.

Некоторые из прогнозов Ванги связаны и с осенью-зимой 2021 года. Значительная часть из них отсылает к природным катаклизмам. Ясновидящая предупреждала о крупных пожарах, наводнениях, землетрясениях и подобных бедах, от которых гибель придёт ко многим людям. И это заставляет вспомнить пожары в Турции, катастрофическое извержение вулкана на Канарах и наводнение, потрясшее благополучную Германию.

По прогнозам учёных, в текущем столетии температура на Земле повысится на 2,7-3,1 градуса Цельсия при норме в 1,5 градуса.





Чтобы избежать климатической катастрофы, специалисты предложили направить финансирование на развитие чистой энергии и сократить выбросы парниковых газов.

Впрочем, не все учёные согласны, что глобальное потепление на Земле катастрофически ускоряется. Доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН 2021 года готов опровергнуть и назвать «мошенничеством» Игорь Хмелинский, выпускник физфака НГУ, профессор Алгарвского университета (Universidade do Algarve, Faro, Portugal).

Напомним, ранее в интервью Сиб.фм учёный, обладающий докторской степенью по химии, перечислил исследования, противоречащие выводам экспертов ООН, но не публикуемые в крупных научных журналах.