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Чемпионат России по волейболу, кубок мира по плаванию и ЦСКА против "Крылья Советов" на премьер-лиге по футболу - спортивные трансляции на Матч-ТВ 23 октября

Фото Чемпионат России по волейболу, кубок мира по плаванию и ЦСКА против "Крылья Советов" на премьер-лиге по футболу - спортивные трансляции на Матч-ТВ 23 октября
Фото Чемпионат России по волейболу, кубок мира по плаванию и ЦСКА против "Крылья Советов" на премьер-лиге по футболу - спортивные трансляции на Матч-ТВ 23 октября

ФОТО PIXABAY.COM

Публикуем программу спортивных трансляций на телеканале Матч-ТВ 23 октября.

13:30 Новости
13:35 Все на Матч!
14:10 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. Прямая трансляция. "Бавария" — "Хоффенхайм"
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция. ЦСКА — "Крылья Советов" (Самара)
21:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция. "Болонья" — "Милан"
23:45 Новости
23:55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция
01:05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) — "Боруссия" (Германия)
02:35 Новости
02:40 Волейбол. Чемпионат России "Суперлига Париматч". Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Динамо-ЛО" (Ленинградская область)
04:05 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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