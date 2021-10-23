В МЧС прокомментировали пожар с гибелью 3-летнего ребёнка под Новосибирском

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Очевидцы пожара в жилом доме в Новосибирской области эвакуировали детей, которые оказались в задымленном помещении.

Двое детей были госпитализированы в результате пожара в жилом доме в Коченевском районе. Инцидент произошёл 23 октября около 12:43 на улице Молодёжная в посёлке Мирный. Пожарным сообщили, что горит кровля частного дома на двух хозяев и надворные постройки.

На место происшествия прибыли 23 спасателя и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 232 квадратных метра.

«По оперативной информации из здания самостоятельно эвакуировались пять человек, из них трое детей, в том числе мальчика и девочку эвакуировали соседи из квартиры — их передали бригаде скорой медицинской помощи для госпитализации», — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, что 3-летний мальчик по пути в больницу скончался в машине скорой помощи.

На борьбу с открытым огнём у пожарных ушло не более получаса.

Напомним, в середине октября в Заельцовском районе Новосибирска загорелось СТО с машинами внутри. Из задымленного помещения самостоятельно эвакуировались шесть человек.