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Фура с отказавшими тормозами протаранила грузовик под Новосибирском

Фото Фура с отказавшими тормозами протаранила грузовик под Новосибирском
Фото Фура с отказавшими тормозами протаранила грузовик под Новосибирском

Скриншоты из видео, опубликованного в группе "АСТ-54" "ВКонтакте"

Водитель фуры, у которой в пути отказали тормоза, направил многотонную машину в припаркованный на обочине грузовик в Новосибирской области.

Тягач фуры, попавший в ДТП под Новосибирском не подлежит восстановлению. Инцидент произошёл 23 октября на трассе у поворота на Чулым, сообщает подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дальнобойщик, двигавшийся со скоростью около 50 км/ч, направил свой автомобиль в другой припаркованный на обочине грузовик», — сообщил пользователь.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняют прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД. Пользователи соцсети, оценивая поступок водители, разделились на два лагеря: одни заявили, что автомобилист – профессионал и знает, что делает, другие отметили, что «можно было уйти в поле».

Напомним, 7 июля на Северном объезде погиб водитель-дальнобойщик, который менял колесо у фуры с нарушением требований безопасности.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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