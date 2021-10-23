Фура с отказавшими тормозами протаранила грузовик под Новосибирском

Скриншоты из видео, опубликованного в группе "АСТ-54" "ВКонтакте"

Водитель фуры, у которой в пути отказали тормоза, направил многотонную машину в припаркованный на обочине грузовик в Новосибирской области.

Тягач фуры, попавший в ДТП под Новосибирском не подлежит восстановлению. Инцидент произошёл 23 октября на трассе у поворота на Чулым, сообщает подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дальнобойщик, двигавшийся со скоростью около 50 км/ч, направил свой автомобиль в другой припаркованный на обочине грузовик», — сообщил пользователь.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняют прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД. Пользователи соцсети, оценивая поступок водители, разделились на два лагеря: одни заявили, что автомобилист – профессионал и знает, что делает, другие отметили, что «можно было уйти в поле».

Напомним, 7 июля на Северном объезде погиб водитель-дальнобойщик, который менял колесо у фуры с нарушением требований безопасности.