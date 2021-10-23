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общество

Госпитализированный с COVID-19 мэр Новосибирска Локоть рассказал о самочувствии

Фото Госпитализированный с COVID-19 мэр Новосибирска Локоть рассказал о самочувствии
Фото Госпитализированный с COVID-19 мэр Новосибирска Локоть рассказал о самочувствии

Фото со страницы Анатолия Локтя в Instagram

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что переносит заболевание COVID-19 «легко» из-за вакцинации.

Анатолий Локоть отреагировал на новости о своей госпитализации после заражения коронавирусом. Градоначальник опубликовал в Instagram фото из больничной палаты и обратился к подписчикам.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй», — написал Локоть.

Мэр также пожелал всем новосибирцам здоровья и посоветовал беречь себя и своих близких.

Напомним, информация о госпитализации Анатолия Локтя появилась 23 октября. Источник журналистов в городской администрации отметили, что градоначальник находится в одном из новосибирских госпиталей с 20 октября. СМИ отметили, что на текущей неделе впервые за долгое время была отменена онлайн встреча новосибирского мэра с журналистами, в ходе которой он отвечает на актуальные вопросы. При этом пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов на звонки журналистов сегодня не отвечал, а вице-мэр Анна Терешкова отказалась комментировать здоровье руководителя городской администрации.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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