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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом

Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом
Фото Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован с коронавирусом

Фото Сиб.фм

Анатолий Локоть заразился коронавирусой инфекцией и с 20 октября находится в одном из новосибирских госпиталей.

У мэра Новосибирска Анатолия Локтя диагностирован COVID-19. Об этом журналистам заявил источник в городской администрации.

Пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов на звонки журналистов не ответил, также он оставил без внимания сообщения в мессенджерах. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в беседе с НГС информацию о заражении Локтя ни подтвердила, но и не опровергла. Она отметила, что комментировать здоровье градоначальника «некорректно». Журналисты, ссылаясь на свой источник в мэрии, сообщили, что с 20 октября Анатолий Локоть находится в госпитале.

ТГ-канал Mash Siberia отмечает, что состояние Анатолия Локтя нетяжёлое.

Отметим, что на текущей неделе впервые за долгое время была отменена онлайн-встреча мэра с журналистами, на которой градоначальник отвечает на вопросы сотрудников СМИ.

Напомним, в начале октября Анатолий Локоть заявил, что по рекомендации врачей отложил ревакцинацию от коронавируса, поскольку недавно поставил прививку от гриппа. Тогда мэр подчеркнул, что ответственно относится к вопросу здоровья. Впервые Локоть вакцинировался от COVID-19 весной 2021 года.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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