На содержание мэра Новосибирска Локтя в бюджете заложено 4,4 млн рублей

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На обеспечение деятельности главы администрации Новосибирска Анатолия Локтя в 2021 году запланировано 4,4 миллиона рублей. Из этой суммы израсходовано уже почти 3 миллиона рублей.

На содержание высшего должностного лица Новосибирска, мэра Анатолия Локтя, в городском бюджете 2021 года заложено 4,4 миллиона рублей. Эта сумма включает расходы на заработную плату, командировки, связь, транспортные расходы.

Как сообщили изданию НГC в в Департаменте финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска, за первые девять месяцев служебные траты на обеспечение деятельности мэра Анатолия Локтя составили 2,9 миллионов рублей.

В 2020 году в бюджете Новосибирска на служебные расходы градоначальника было заложено 5,2 миллиона рублей.

В мае мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал сведения о доходах, полученных в 2020 году. Судя по данным декларации, он увеличил доход до 4,2 млн рублей. В собственности у мэра — квартира площадью 34,4 кв. м. Супруга градоначальника имеет две квартиры в 105 и в 59 кв. м.