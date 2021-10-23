В октябре грибники собирают урожай подтопольников в лесах Новосибирской области

Фото из группы "Грибы и грибные места в Новосибирске" в социальной сети "ВКонтакте", из электронной энциклопедии wikigrib
Грибники в Новосибирске сообщают о богатом урожае потопольников и рядовки в октябре — дары леса многие собирают вёдрами.
В октябре новосибирские грибники продолжают находить в лесах подтопольники, рядовку, лисички и даде грузди, правда, уже подсохшие. Уловом любители тихой охоты делятся в "профессиональном" паблике "Грибы и грибные места НСО" в соцсети "ВКонтакте".
Больше всего подтопольников и опять грибники находят в районе Искитима и в Кудряшовском бору.
Подтопольник — съедобный гриб, который перед употреблением необходимо отварить. Далее можно жарить или использовать для супа.
В разных регионах подтопольник называют по-разному — песочник, забалуйка или морозик.
Ранее рассказывали, как долго в лесах можно искать грибы, и какие виды — самые морозоустойчивые.
Напомним, в октябре новосибирские грибники нашли в лесу необычный гриб фиолетового цвета. Оказалось, это рядовка фиолетовая. Дикорос интересен тем, что растёт кругами, которые в народе называют «ведьмиными».
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают