Вирусолог Нетёсов записал лекцию об осложнениях COVID-19 у больных диабетом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, видео НГУ

Учёный из Новосибирска Сергей Нетёсов записал видеолекцию о ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале НГУ.

Известный вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов записал видеолекцию о ситуации с COVID-19. Она размещена 22 октября на официальном Youtube-канале Новосибирского госуниверситета.

В лекции учёный рассказал о темпах распространения коронавируса в России и в мире, а также о количестве вакцинированных.

В мире на сегодняшний день прививку от ковид сделали более 6,6 миллиардов человек.

В России первую дозу вакцины получили 35% взрослого населения, вторую — 32%.

Нетёсов отметил, что в странах с большим количеством привитых жителей отмечается более низкий уровень смертности.

По его словам, в Великобритании более 70% жителей вакцинировались, поэтому в стране низкая смертность от новой волны, вызванной штаммом "дельта". Снизилась заболеваемость и в Израиле, где многие уже по третьему разу прошли ревакцинации.

Также Нетёсов рассказал о факторах, влияющих на тяжесть протекания коронавируса. Это сахарный диабет, повышенная свёртываемость крови, склонность к тромбозам и лишний вес.

Напомним, ранее другой новосибирский учёный Сергей Седых заявил, что смертность во время четвёртой волны коронавируса в России может быть выше, чем в предыдущие волны.