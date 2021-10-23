Вирусолог Нетёсов записал лекцию об осложнениях COVID-19 у больных диабетом

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм, видео НГУ
Учёный из Новосибирска Сергей Нетёсов записал видеолекцию о ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале НГУ.
Известный вирусолог из Новосибирска Сергей Нетёсов записал видеолекцию о ситуации с COVID-19. Она размещена 22 октября на официальном Youtube-канале Новосибирского госуниверситета.
В лекции учёный рассказал о темпах распространения коронавируса в России и в мире, а также о количестве вакцинированных.
В мире на сегодняшний день прививку от ковид сделали более 6,6 миллиардов человек.
В России первую дозу вакцины получили 35% взрослого населения, вторую — 32%.
Нетёсов отметил, что в странах с большим количеством привитых жителей отмечается более низкий уровень смертности.
По его словам, в Великобритании более 70% жителей вакцинировались, поэтому в стране низкая смертность от новой волны, вызванной штаммом "дельта". Снизилась заболеваемость и в Израиле, где многие уже по третьему разу прошли ревакцинации.
Также Нетёсов рассказал о факторах, влияющих на тяжесть протекания коронавируса. Это сахарный диабет, повышенная свёртываемость крови, склонность к тромбозам и лишний вес.
Напомним, ранее другой новосибирский учёный Сергей Седых заявил, что смертность во время четвёртой волны коронавируса в России может быть выше, чем в предыдущие волны.
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